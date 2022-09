Thomas Pesquet fracasse les complotistes qui ne croient pas à l'homme sur la Lune : "ils essaient juste de créer du chaos"

Un petit pas pour Thomas Pesquet, un grand pas pour la lutte contre les complotistes. Ce dimanche 28 août 2022, le spationaute français a donné une interview au journal de France 2 pour parler de la première mission du programme Artemis qui a pour objectif de ramener des hommes sur la Lune, après Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui y ont posé le pied en 1969.

Le lancement de la fusée a finalement été reporté et les propos de Thomas Pesquet ont beaucoup fait parler. En effet, un montage a circulé et a fait croire à beaucoup qu'il avait "admis" que l'Homme n'avait jamais été sur la Lune.

"Bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune"

Le montage insiste particulièrement sur la phrase : "On va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu'aucun être humain ne s'est jamais éloigné de la Terre". Car en effet, Artemis devrait aller plus loin qu'Apollo. Visiblement agacé par les rumeurs qui tournent, celui qui a été annoncé à tort au casting de Danse avec les stars en 2017 a poussé un coup de gueule sur Twitter.

"Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l'humain est allé sur la Lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner", indique-t-il, avant d'ajouter : "Et oui, peu importent mes émotions, mais ça me fait de la peine, après tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, mes deux missions, les milliers d'heures de boulot en plus pour les partager et expliquer la science et la technologie, d'avoir à faire ce tweet aujourd'hui".

"Ça me saoule d'écrire tout ça"

"Ça m'inquiète aussi énormément de voir à quel point certains s'amusent à brouiller la vérité et d'autres se font avoir. Sérieux posez-vous la question : qui y gagne à tout ça ? Pas la NASA, non, mais les manipulateurs qui vous racontent que tout est faux. (...) En vrai, ça me saoule d'écrire tout ça. Ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c'est rageant. Les mecs qui vous disent 'on vous ment, regardez, la vérité est ici, moi je ne vous mens pas, bien sûr', ça ne paraît pas un peu facile ? Ils ont tout à y gagner. Et surtout, ça nie tout le (vrai) boulot incroyable que des milliers de gens font dans le monde pour les missions spatiales (entre autres). Ils/elles méritent mieux que ça. Et on ne parle même pas des gens qui ont en plus risqué leur vie pour ces missions...", continue-t-il, visiblement agacé.