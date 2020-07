Nina Dobrev : après The Vampire Diaries et Fam, l'actrice revient avec une nouvelle série, Women 99

Après avoir fait ses débuts dans Degrassi : La Nouvelle Génération, c'est son rôle de Elena Gilbert/Katherine Pierce dans The Vampire Diaries qui donnera un coup de boost à la carrière de Nina Dobrev. Depuis, l'actrice a tenté sa chance au cinéma avec plus ou moins de succès. On a pu la voir dans xXx : Reactivated ou bien dans L'expérience interdite : Flatliners, en 2017. Côté séries, elle fait quelques apparitions dans The Originals et est à l'affiche de Fam, une comédie diffusée sur CBS en 2019 mais qui sera annulée au bout d'une saison. Bonne nouvelle : l'actrice va bientôt revenir dans une nouvelle série !

Nina Dobrev de retour dans la série Women 99

Elle a en effet signé en tant qu'actrice et productrice exécutive (aux côtés de Bruna Papandrea, la fondatrice de Made Up Stories) de Woman 99, une adaptation du roman éponyme de Greer Macallister's. Publié en mars 2019, ce thriller historique relate l'histoire d'une jeune femme qui veut libérer sa soeur d'un asile où elle a été internée et risque non seulement sa lucidité mais aussi sa vie. "Ramener Woman 99 à la vie avec Bruna [Papandrea], Casey [Haver], Janice [Park] and Endeavor Content est un rêve qui devient réalité. C'est tellement important de raconter l'histoire des femmes écrites par des femmes, avec des femmes, pour des femmes. Malheureusement, l'histoire continue de se répéter, et Women 99 explore les thèmes de la maladie mentale, de l'inégalité et injustice sociale qui rendent ce récit édifiant pertinent même des siècles après que l'histoire ne se soit passée.", a expliqué l'ex de Ian Somerhalder et aujourd'hui en couple avec le snowboardeur Shaun White.

De son côté, Macallister avoue avoir été transportée par "l'enthousiasme, la lucidité et la passion" de l'actrice pour cette histoire. Bruna Papandrea, qui a remporté un Emmy pour la série Big Little Lies en 2017, a été séduite par plusieurs éléments comme "une héroïne courageuse, le lien serré entre les soeurs et le pouvoir de la persévérance".