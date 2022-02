Nina Dobrev a failli être dans le spin-off de Gossip Girl : "Elle était tellement incroyable !"

Nina Dobrev a failli jouer dans le spin-off de Gossip Girl : "C'était l'une des meilleures auditions"

L'ex star de The Vampire Diaries qui incarnait Elena / Katherine a failli jouer dans le spin-off d'une autre célèbre série : Gossip Girl. Eh oui, Nina Dobrev avait auditionné pour la série dérivée de Gossip Girl et aurait pu être au casting. Mais elle n'a pas décroché le rôle malgré une excellente audition. Et le spin-off, qui était basé sur la mère de Serena Van Der Woodsen, Lily, quand elle était lycéenne à Los Angeles dans les années 80, ne s'est finalement jamais fait non plus.

Mais son talent avait tapé dans l'oeil de David Rapaport, le directeur de casting de Gossip Girl. Il a confié à Jessica Szohr (qui jouait Vanessa dans Gossip Girl) dans son nouveau podcast XOXO, que Nina Dobrev aurait pu avoir le rôle principal dans cette série dérivée. "Vous savez qui a fait la meilleure lecture pour ça ? Je vais te dire, parce que je pense que tu es amie avec Nina Dobrev, c'était l'une des meilleures auditions que j'ai jamais vues, et pour ce rôle en particulier" a-t-il expliqué. Il a d'ailleurs avoué être très déçu.

"Elle était tellement incroyable !"

Il avait même appelé la chaîne et leur avait dit à propos de celle qui a depuis joué dans Love Hard ou encore xXx: Reactivated : "C'est une super star, mais elle ne ressemble pas à Kelly Rutherford (qui jouait Lily dans la série originale, ndlr), parce qu'elle était censée être une jeune Kelly Rutherford, donc je ne sais pas comment on pourrait la caster, mais elle doit être sur votre radar et vous devez trouver quelque chose pour elle".

Et le directeur de casting a précisé : "Je me souviens juste avoir pensé : 'Je vais penser à cette fille dans quelques années et me dire oh mon dieu, j'ai raté cette opportunité'. Elle était tellement incroyable !".