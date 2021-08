Nicholas Brendon (Buffy contre les vampires) arrêté par la police et accusé (entre autres) de fraude

Star des années 90 grâce à son rôle de Xander Harris dans la série culte Buffy contre les vampires, Nicholas Brendon est au centre d'une véritable descente aux enfers depuis près de 15 ans. A l'inverse de ses anciens partenaires, ce n'est pas pour de nouveaux rôles que l'acteur fait désormais la une des journaux, mais pour ses déboires judiciaires.

Alcoolique, adepte de certains médicaments, Nicholas Brendon - qui serait victime de dépression depuis plusieurs années, a été accusé à de multiples reprises de vandalismes, de vols et même de violences domestiques, pour lesquelles il a échappé de peu à la prison. Une face sombre de l'acteur qui ne semble malheureusement pas près de s'effacer.

Nicholas Brendon arrêté par la police

C'est TMZ qui vient de révéler l'information, le comédien a une nouvelle été arrêté la semaine passé à Vigo County dans l'Indiana. Tandis qu'il aurait eu une conduite dangereuse sur la route, les policiers l'auraient obligé à se ranger afin de le réprimander. A cette occasion, ils auraient alors constaté qu'il "transpirait abondamment et qu'il était grandement nerveux, au point que son pouls était visible sur son cou et que ses mains tremblaient".

Une surprise ? Pas tellement. Après avoir vu Nicholas Brendon leur donner une mauvaise carte d'identité (c'était visiblement celle de son frère jumeau), les policiers auraient alors décidé de fouiller le véhicule. Résultat, ils auraient trouvé "un petit sac en plastique contenant des résidus de poudre" et une "boîte de pilules prescrite au nom de Nicholas Bender".

Le comédien suspecté de trafic de drogues

Rapidement suspecté de trafic de drogues - en raison notamment de l'état de la voiture qui aurait été étrangement bricolée et d'autres petit sacs découverts, Nicholas Brendon aurait finalement admis que lui et son frère jumeau partageraient une ordonnance commune et qu'ils l'utiliseraient chacun leur tour afin de se faire leur propre stock personnel. Immédiatement embarqué par la police, le comédien serait désormais accusé de "falsification d'identité" et de "fraude".

Pour l'heure, on ne sait pas encore si Nicholas Brendon passera désormais par la case prison, mais il est évident qu'il a besoin d'aide. Face au fameux Mug Shot (portrait) pris par la police, on peut tristement constater que l'acteur de 50 ans est absolument méconnaissable et clairement pas en bonne santé...