Newport Beach : Mischa Barton "harcelée" sur le tournage, les vraies raisons de son départ

Les coulisses de nos anciennes séries préférées n'étaient pas si roses que ça... En 2017, ce sont les héroïnes féminines de la série Les Frères Scott qui sont sorties du silence, accusant le créateur Mark Schwahn de harcèlement sexuel. Sophia Bush (Brooke) et Hilarie Burton (Peyton) avaient témoigné sur l'ambiance toxique des coulisses. Mais elle n'est pas la seule série concernée : Charisma Carpenter a aussi révélé le comportement inacceptable de Joss Whedon à l'époque de Buffy contre les vampires. Au tour de Newport Beach de faire parler cette semaine.

Mischa Barton se confie sur les coulisses de Newport Beach

Il y a 15 ans presque jour pour jour (l'épisode était diffusé un 18 mai), Marissa Cooper mourrait dans Newport Beach. Avec cette mort choc, Mischa Barton quittait donc la série après 3 saisons. Mais l'actrice n'avait jamais vraiment révélé les raisons de son départ jusqu'à maintenant. Interrogée par E!, la star aujourd'hui âgée de 35 ans est sortie du silence et en a profité pour lâcher une bombe sur les coulisses. Jugeant les raisons de son départ "compliquées", l'actrice a dévoilé qu'il y avait plusieurs facteurs : d'abord la pression médiatique, ensuite le côté financier mais aussi... du harcèlement dans les coulisses. "Il y avait un genre d'harcèlement généralisé de la part de certains hommes sur le tournage qui était un peu m*rdique" a confié l'actrice.

Mischa Barton n'a pas voulu en dire plus sur accusations mais a expliqué : "J'étais très triste de partir car c'était comme ma famille mais il y avait certaines choses qui n'étaient pas très cool et je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu soulagée de m'extirper de cette situation". La star ajoute aussi : "Pour une raison ou pour une autre, des années plus tard, certaines personnes de la série me voient et sont excitées de me voir, ils ne se souviennent que des bons moments. Donc c'est un peu des sentiments mitigés. J'étais jeune et excitée d'essayer de nouvelles choses et je ne savais pas si j'allais pouvoir gérer le stress de cet environnement où l'on m'a mise".

"Je ne pouvais plus continuer"

Mischa Barton est également revenue sur la pression énorme qu'elle a subie lors du succès de la série, alors qu'elle n'avait que 17 ans lors de la saison 1. "J'ai géré cette invasion de ma vie privée, je ne me sentais pas protégée" a confié l'actrice qui ajoute que cette pression et le rythme de tournage ont été compliqués à vivre. "A la moitié de la saison 2, on a fait encore plus d'épisodes et le tournage est devenu plus difficile. Ça devenait un peu trop pour moi. Je ne savais pas où le personnage allait aller. (...) Je ne pouvais plus continuer" a-t-elle expliqué.