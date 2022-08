Netflix : la suite d'un film qui réinvente un univers culte se dévoile, premières images et date de sortie

Vous reprendrez bien une deuxième dose de Millie Bobby Brown ? Après la mise en ligne de la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things au début de l'été, l'interprète d'Eleven va de nouveau apparaître sur Netflix cette année avec son autre rôle emblématique.

La plateforme de streaming vient de l'annoncer, c'est le 4 novembre 2022 que le film Enola Holmes 2 - saga dans laquelle elle incarne la petite soeur de Sherlock Holmes, aussi intelligente que son frère mais nettement plus fougueuse, débarquera au sein de son catalogue.

Enola, détective à temps plein

Au programme de cette suite ? Après avoir résolu sa première affaire dans le précédent film, Enola profitera de cet épisode pour marcher sur les traces de son frère en tentant d'ouvrir sa propre agence de détective. A cet effet, elle va être recrutée par une jeune fille qui travaille dans une entreprise d'allumettes afin de retrouver sa soeur.

Une enquête classique ? Seulement en apparences, puisque l'héroïne va rapidement se retrouver à naviguer entre le milieu industriel miteux de Londres et celui de la haute société fait de galas mondains. De quoi la plonger dans une course contre la montre haletante et dangereuse.

Une exploration inédite de Londres

Et alors que des premières images ont déjà été dévoilées par Netflix, en attendant une véritable bande-annonce (voir ci-dessous), Millie Bobby Brown - qui est notamment productrice de ce projet, s'est exprimée sur cette suite qui, selon elle, aura une ambiance bien différente.

"On a plongé cette histoire dans ce Londres agité et vivant, ce que nous n'avions pas vraiment pu faire et voir dans le premier film, a-t-elle expliqué à EW. On va vraiment voir ce que cette jeune fille fait dans cette ville de folie qui l'entoure jours et nuits. Et on explorera ces endroits en détails."