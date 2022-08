Netflix : cette série méconnue avec une star de Sex Education est une vraie pépite et elle quitte bientôt la plateforme

Sur Netflix, les programmes ne sont pas éternels. Prochainement, il y aura encore des départs comme l'excellente Mr Robot qui nous a retourné le cerveau. Si la plateforme met en avant certains de ses films et séries, d'autres restent un peu plus confidentiels comme Cargo, le meilleur film de zombies de ces 10 dernières années ou bien une série française assez méconnue : Les Grands.

Les Grands, une pépite méconnue

Diffusée entre 2016 et 2019 sur OCS, la série Les Grands n'a malheureusement pas fait beaucoup parler d'elle et c'est bien dommage car elle vaut réellement le coup d'oeil ! Quelques infos pour commencer : Les Grands a été créée par Vianney Lebasque (réalisateur et scénariste du film Les Petits Princes) et Joris Morio. Cette teen série aux épisodes d'une durée d'une vingtaine de minutes suit le quotidien de collégiens qui débutent leur année de troisième.

Côté casting, on y retrouve des nouveaux visages comme Adèle Wismes, Théophile Baquet, Grégoire Montana, Pauline Serieys et Romane Lucas. Mais vous connaissez quand même très bien l'une des stars des Grands : Sami Outalbali. Eh oui, avant de rejoindre le cast de Sex Education dans le rôle de Rahim, le Français a fait ses armes dans Les Grands dans le rôle d'Ilyes, un jeune gay.

A voir de toute urgence

Si on vous conseille Les Grands, c'est parce que cette série nous avait beaucoup touché avec sa vision réaliste des premiers émois et des relations amicales et amoureuses. En plus de ça, vous en prendrez plein les oreilles avec une bande originale de qualité. Pour découvrir Les Grands, il faut quand même se dépêcher : les deux saisons disponibles sur Netflix quittent le catalogue le 31 août. En tout, la série compte trois saisons et, si tu as kiffé les deux premières sur Netflix, tu peux les retrouver en intégralité sur OCS. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté car, pour une fois, la série a droit à une vraie fin !