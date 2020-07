Néo répond aux accusations sur sa mère Sophie : la famille dénonce le harcèlement qu'ils subissent

Néo : "c'est n'importe quoi"

Sur Twitter, de nombreux internautes ont lancé le hahstag #LibérezNéo. Ceux-ci affirment s'inquiéter pour le YouTubeur Néo et craindre que Sophie, la mère de la star de YouTube, exploite ses enfants. Néo a répondu à ces accusations dans une nouvelle vidéo de 8 minutes, appelée "Je vous dis tout". "Ma mère ne m'exploite pas" a-t-il assuré face caméra, rappelant que son ancienne vidéo intitulée "Je me fais exploiter" était réalisée avec humour.

"Elle m'aide" et "mon père est là aussi, il m'aide énormément" a déclaré Néo, choqué que sa famille soit ainsi visée. "C'est hallucinant ce que vous dites sur la toile", "c'est n'importe quoi" a-t-il lâché, en colère contre ces fausses rumeurs. "Je suis en vacances, j'ai envie de profiter" a-t-il précisé, mais il s'est senti obligé de faire cette vidéo pour mettre les choses au clair et stopper ce harcèlement sur les réseaux.

Concernant son petit frère, Swan, Néo a confié qu'il aimait tourner des vidéos avec lui : "Je m'éclate avec Swan, on s'amuse", "c'est une chance, on s'entend hyper bien" et "aucun de nous deux n'est forcé". Et puis vous voulez le "libérer de quoi, de sa super vie ? Je comprends pas" a-t-il ajouté en parlant de lui. "C'est ce que j'ai envie de faire dans la vie" a-t-il souligné.

Enfin, "mes tics je les ai depuis la maternelle" donc ça n'a rien à voir avec le stress des tournages de vidéos pour YouTube. Au contraire, "YouTube m'aide énormément" et "me rend plus à l'aise" dans la vie de tous les jours et avec les gens.

"Notre famille est de nouveau victime de cyber-harcèlement"

Sophie, la mère de Néo et Swan, a aussi réagi à ce hashtag dans un long post Instagram. "Depuis plusieurs jours, notre famille est de nouveau victime de cyber-harcèlement" a-t-elle raconté, précisant que les harceleurs veulent "s'attaquer à ce qui compte le plus pour vous, à ce qui vous rend le plus fier et le plus heureux, tout en s'efforçant de vous isoler, et de vous faire culpabiliser. Pour vous qui me suivez, vous connaissez mon côté maman poule, et les valeurs de notre famille : amour, bonheur, respect, bienveillance... C'est cela que les trolls s'efforcent de salir et de détruire. Toujours les mêmes mensonges qui voudraient me faire passer pour une mère monstrueuse, toujours la même tactique pour tenter de nuire à @neo.officiel et à notre famille".

"Non, ils n'essaient pas de soutenir Néo, mais de le détruire, et de le décourager de réaliser ses rêves de YouTubeur. Non, il n'y a aucune bienveillance dans leurs actions" a écrit Sophie, "Oui, nous avons la chance d'être une famille unie, complice, et heureuse, et cela suscite bien des jalousies (surtout quand notre chaîne familiale dépasse les 5 millions d'abonnés sur YouTube, en partageant simplement sa bonne humeur...)".

Mais elle et sa famille ne se laisseront pas faire : "Non, nous ne renoncerons pas à cette merveilleuse aventure que nous partageons avec vous, et nous continuerons à transmettre de good vibes. Oui, le cyber harcèlement est un délit grave, et peut détruire des personnes innocentes". Quant aux internautes, elle les met en garde. "Au lieu de suivre aveuglément une tendance haineuse, ouvrez les yeux, et faites vous votre propre opinion" a-t-elle dit, "J'en profite pour remercier du fond du coeur tous ceux qui nous ont soutenu encore et toujours, notre famille de coeur qui connaît la vérité, et nos valeurs, et qui tentent de contrer cette haine gratuite".