NCIS saison 19 : surprise, la fille de Sean Murray (McGee) rejoint le casting de la série

Une ado très spéciale au casting de NCIS

L'épisode 19 de la saison 19 de NCIS, diffusé ce lundi 2 mai 2022 sur CBS aux USA était très spécial pour une raison bien particulière. Non, Mark Harmon (Gibbs) n'a pas fait son grand retour à l'écran, mais une nouvelle actrice inattendue en a profité pour faire ses premiers pas. Son nom ? Cay Ryan Murray.

Et oui, vous l'aurez deviné si vous ne zappez pas le générique de NCIS, elle fait bien partie de la famille de Sean Murray (McGee), puisqu'elle n'est autre que sa fille, âgée aujourd'hui de 14 ans. Pour l'occasion, l'adolescente s'est glissée dans la peau de Teagan Fields, une jeune geek dont une invention s'est retrouvée malgré-elle liée à un groupe de fêtards suspectés d'effractions dans la base Marine de Quantico.

Un tournage particulier pour Sean Murray

Un clin d'oeil plutôt mignon pour le dernier survivant du casting original de la série lancée en 2003, qui ne lui a cependant pas été facile à assimiler sur le tournage. Auprès de Parade, le comédien a en effet confessé qu'il avait eu du mal à se mettre dans l'ambiance en découvrant sa fille intégrée à l'intrigue.

"Je n'avais pas réalisé à quelque point j'avais séparé ma famille et mon travail. Je n'avais pas réalisé que je les compartimentais un petit peu dans mon cerveau, a révélé Sean Murray. Je me souviens de ce moment où le visage de ma fille est apparu sur l'un des écrans dans les bureaux de la team. Et mon cerveau a bugué, 'Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une étrange fusion des mondes là'".

Un papa plus fier que tout

Malgré tout, l'acteur s'est révélé bluffé par le professionnalisme de sa fille. Après avoir confié que "jouer la comédie est ce qui la rend heureuse", Sean Murray a admis que Cay avait déjà tout d'une grande, "Quand on patientait entre deux scènes, durant la mise en place des caméras et autres choses, j'étais assis dans une petite salle à côté de ma fille et je n'avais vraiment pas l'impression de traîner avec ma fille. C'était comme si j'étais avec une autre actrice. Ce qui était le cas au final, mais ça en dit long sur son état d'esprit très professionnel".

Puis, alors que McGee a profité de cet épisode pour prendre la jeune Teagan sous son aile, ce qui laisse entendre que l'on pourrait potentiellement la retrouver à l'écran dans la prochaine saison 20 de NCIS, Sean Murray n'a pas caché sa fierté en assistant aux premiers pas d'actrice de son enfant, "J'étais agréablement surpris de la façon dont elle a réussi à gérer la pression et par le fait qu'elle ne s'est pas laissée absorber par le chaos que peut être le monde de la télévision. Ca ne l'a pas perturbée. Elle a réussi à rester elle-même. Elle a fait un travail incroyable et j'en suis très fier !"