Nacca (Les Marseillais) victime d'un grave accident de la route, il se confie sur ce choc

Nacca se confie sur son absence

Ces derniers jours, Nacca - candidat de l'émission Les Marseillais, a surpris ses fans en se faisant discret sur les réseaux sociaux. Un comportement inhabituel de la part du copain d'Eloïse, qui a logiquement inquiété de nombreux internautes. Aussi, afin de calmer tout le monde et mettre fin à certaines rumeurs, le jeune homme a profité de son compte Snapchat pour faire une mise au point ce lundi 28 décembre 2020.

Non, il n'a pas choppé la Covid-19 et non, il n'est pas de nouveau célibataire. Si Nacca passe actuellement ses journées au lit, c'est parce qu'il a été victime d'un grave accident de la route dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier. "Si je n'en ai pas parlé, c'est que je n'en voyais pas l'intérêt. Je vois que je reçois plein de messages me disant pourquoi je ne fais que de dormir depuis hier. Je pense que c'est ni plus ni moins que le contrecoup de l'accident" a-t-il ainsi confessé.

Un accident impressionnant

Et forcément, le jeune homme a eu la peur de sa vie. Après avoir partagé des photos de cet accident où l'on peut découvrir la voiture encastrée dans une glissière de sécurité (voir dans notre diaporama), il a expliqué : "J'étais en train de rouler tranquillement, la route était un peu mouillée. Je sortais de l'autoroute, j'ai pas freiné, je n'ai pas accéléré, je roulais tout doucement." Puis, il l'a précisé, "D'un coup, je tourne et la voiture part, elle s'est mise à glisser (...) Impossible à rattraper et tu sais pas quoi faire, si tu dois accélérer, freiner... Elle a glissé sur 10 mètres, sur le goudron. (...) La voiture est montée sur la barrière et j'ai glissé dessus sur au moins 20 mètres"

Heureusement, la chance était malgré tout du côté de Nacca. Alors qu'il portait sa ceinture de sécurité, il n'a été victime d'aucun dégât physique. Surtout, sa voiture s'est arrêtée à quelques mètres des arbres, "Si la voiture les avait tapés, ça aurait pu être plus grave". Néanmoins marqué par cet accident, "C'était impressionnant. (...) plus de peur que de mal", il souhaite désormais se reposer afin de récupérer. Oui, cette année 2020 n'aura épargné absolument personne.