Nabilla Benattia : son mari Thomas Vergara accro à la chirurgie esthétique ? Elle répond

Même quand Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont en vacances, le couple fait face à d'improbables rumeurs. Et celle du moment a de quoi surprendre. Ainsi, face aux soupçons des internautes sur une possible addiction à la chirurgie esthétique de son mari, l'ex-star des Anges a profité de Snapchat pour mettre fin à leurs fantasmes stupides.