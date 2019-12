Nabilla Benattia fatiguée : "Je suis au bout de ma vie"

Des travaux fatigants pour Nabilla

Nouvelle maison pour une nouvelle vie. Malheureusement pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara, s'ils ont bien leur nouvelle maison à Dubaï, leur nouvelle vie a encore du mal à se mettre en place. Ce lundi 16 décembre sur Snapchat - repéré par nos confrères de Purepeople, la jeune maman a en effet rappelé que leur nouvelle demeure était actuellement en pleine rénovation.

"La maison avance petit à petit. On a vraiment envie de se faire un cocon familial, la maison de nos rêves, maintenant qu'on a notre fils. (...) On a envie que ce soit une maison qui nous ressemble", a-t-elle ainsi confié.

Or, si ce nouveau projet passionne et excite les deux amoureux, il épuise également Nabilla - déjà très marquée par sa grossesse, face à son ampleur : "Je suis un peu au bout de ma vie parfois quand je vois tous ces travaux. (...) Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où je suis vraiment au bout. Entre mon travail, mon fils, ma maison, mon mari, ce n'est pas tous les jours facile".

Un projet important pour le couple

Seul motif de satisfaction pour Nabilla, elle sait que ce court sacrifice sera récompensé ensuite. Après avoir dévoilé : "Nos priorités c'est notre fils et notre maison", la maman du petit Milann a fièrement ajouté : "Mais on n'a rien sans rien. Ça prend du temps, mais la maison va être magnifique. Mon fils va grandir et sera fier de nous car on lui aura fait une belle maison".

On attend désormais notre invitation pour la pendaison de crémaillère.