Mort de Rania : la youtubeuse atteinte de progéria est décédée à 16 ans

Les hommages se multiplient

Les hommages ont fleuri sur les réseaux sociaux, de la part d'internautes lambdas et de stars du web. Parmi elles, de nombreux youtubeurs dont Tibo InShape : "Rania on pense fort à toi. J'aurai aimé te rencontrer. Pensée émue pour ta famille et bon voyage..", a-t-il écrit. Greg Guillotin a lui aussi adressé "Toutes (s)es pensées à la famille de Rania et à ses proches. Elle était un exemple de courage". Plus surprenant, Amelie Neten, qui a partagé une photo d'elle, ou encore Theo Griezmann, le frère d'Antoine Griezmann, qui a tenu à lui rendre hommage : "Je viens d'apprendre pour Rania... J'ai eu le plaisir de jouer avec elle a fortnite, elle m'a fait rire , et ma donné une vision de la vie bien différente ! Courage a la famille et a ses proches. Veille sur nous". On se joint à eux...