Mort de Marion Campan : la star de la série OPJ est décédée à seulement 30 ans

Décidément, le monde des stars n'est pas épargné par les drames en ce mois d'août. Après les décès du chanteur Daniel Levi, de la chanteuse et actrice Olivia Newton John et de l'actrice Anne Heche, morte des suites d'un accident, c'est le monde de la télévision française qui vient d'être touchée par un drame.

Marion Campan retrouvée morte, une enquête ouverte

A seulement 30 ans, Marion Campan est décédée, a-t-on appris en ce milieu de semaine. L'information a été dévoilée par L'info.re puis confirmée par Le Parisien. Le corps sans vie de l'actrice a été retrouvé chez elle à Saint-Paul sur l'île de la Réunion le lundi 15 août, précise le média réunionnais. De son côté, Freedom (autre média de l'île) précise que l'actrice "se serait donné la mort selon les premières constatations" et qu'elle aurait été "retrouvée pendue avec la laisse de son chien". Une enquête a été ouverte afin "d'établir avec certitude les circonstances du décès" précise Le Parisien.

Depuis 2021, Marion Campan incarnait Joséphine Fleury dans la série OPJ, rôle précédemment tenu par Clémentine Julienne. Cette série diffusée sur France Ô et France 3 raconte le quotidien de policiers sur l'île de la Réunion. En 2021, OPJ était le quatrième programme le plus vu sur france.tv derrière les feuilletons Plus belle la vie et Un si grand soleil, et les replays des Jeux olympiques.

Une cagnotte ouverte par sa famille

Après ce drame, les proches de Marion Campan ont annoncé l'ouverture d'une cagnotte qui servira à rapatrier le corps de l'actrice en métropole. "Marion nous a quittés le 15 août. Cela est très dur de passer via les réseaux et de s'exposer ainsi, mais aujourd'hui je fais ce choix seule et à contre coeur. Toute notre famille, ainsi que ses amis sont anéantis et je suis désolée de ne pas répondre aux nombreux messages, mais cela reste à ce jour compliqué." a posté sa soeur Chloé sur Facebook, ajoutant : "Je lance ici un appel. Son corps sera rapatrié en France dans les prochains jours. Entre nos parents qui vont se déplacer et les choses à préparer. Si vous avez envie de participer de quelque manière qu'il soit à toute cette organisation je vous joins à ce message un lien pour nous aider." Plus de 18 000 euros ont déjà été récoltés.