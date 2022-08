Mort de Jonathan Destin : "Si fort et courageux", l'hommage bouleversant et puissant d'un acteur emblématique

En 2011, Jonathan Destin, alors âgé de 16 ans, s'immolait afin d'en finir avec la vie. En cause ? Depuis plus de six ans, l'adolescent était victime de harcèlement quotidien au collège et au lycée, à base d'insultes, moqueries et différentes violences physiques. Un acharnement devenu insoutenable au fil des années, qui l'avait donc motivé à mettre fin à ses jours.

Une tentative de suicide qui n'avait heureusement pas abouti, mais qui n'était pas restée sans conséquences pour Jonathan Destin. Brûlé à plus de 70% sur tout le corps, l'adolescent avait notamment passé deux mois dans le coma avant de faire de nombreux séjours réguliers à l'hôpital dans le but de se reconstruire à travers différentes opérations.

Jonathan Destin, symbole de la lutte contre le harcèlement

Finalement soulagé d'être toujours en vie, le jeune homme - qui assurait regretter son geste, avait par la suite profité de cette deuxième chance pour devenir un véritable symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire. Afin de sensibiliser le public sur ce fléau qui touche de nombreuses personnes, il s'était ainsi décidé à partager son expérience en parcourant les classes de France, mais également en témoignant dans un livre intitulé Condamné à me tuer et publié en 2013.

Un livre fort et important qui a aidé de nombreuses personnes, avant d'être par la suite adapté en téléfilm par TF1. Souvenez-vous, c'est en 2018 que la chaîne a diffusé Le jour où j'ai brûlé mon coeur qui retraçait son parcours afin d'amplifier son message et réveiller les consciences de tous. Un projet passionnant auquel était notamment attaché Michaël Youn, l'un des humoristes préférés de Jonathan Destin, qui avait été recruté pour jouer le CPE de l'établissement du personnage principal incarné ici par Martin Daquin.

L'émouvant hommage de Michaël Youn

Aussi, c'est peu dire que le comédien s'est montré particulièrement touché en apprenant la mort de Jonathan Destin ce samedi 20 août 2022. Dans un post Instagram particulièrement touchant, Michaël Youn a fait part de sa fierté d'avoir pu croiser sa route.

"On avait échangé des mots et surtout des rires à l'occasion de ta venue sur le tournage du "Jour où j'ai brûlé mon coeur", film qui retraçait ton histoire, s'est-il remémoré dans un premier temps. Je jouais ton CPE. Tu trouvais ça à la fois formidable et drôle. Pourtant ton histoire n'avait rien de formidable ou de drôle. Je gardais un souvenir tendre et ému de notre rencontre." Il l'a ensuite ajouté, leur rencontre l'avait fortement impacté à l'époque, "Je t'avais trouvé si fort et courageux et pourtant si fragile et sensible".

Cependant, plutôt que de ne retenir que la tristesse de son départ, Michaël Youn a souhaité appuyer le discours d'espoir de Jonathan Destin. Aussi, après avoir rappelé, "Tu as été un haut-parleur pour ce que la haine, la violence et la bêtise essayent de passer sous silence", il a promis, "On ne t'oubliera pas. Ni toi ni ton combat." Et à cet effet, l'acteur a notamment remis en avant un numéro très important capable de sauver des vies : "N'hésitez pas à appeler le 3020 si vous êtes victime de harcèlement à l'école". Un message sobre mais émouvant.