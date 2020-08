Mort de Chadwick Boseman : l'hommage touchant rendu aux MTV VMA 2020

C'est une cérémonie des MTV Video Music Awards particulière qui a eu lieu dans la nuit de ce dimanche à lundi, puisqu'elle a été dédiée àChadwick Boseman. La veille, on apprenait avec émoi la mort de l'acteur de Black Panther, décédé ce vendredi 28 août 2020 à l'âge de 43 ans. Il luttait en silence contre un cancer du côlon depuis 4 années. Une terrible nouvelle qui a bouleversé le monde entier. Aux nombreux hommages qui lui ont été rendus, s'ajoute celui de Keke Palmer, le maître de cérémonie, qui a annoncé que le show serait dédié au "vrai héros" qu'il était

"Avant de nous consacrer à la musique ce soir, nous avons besoin de prendre le temps de parler de la perte dévastatrice de Chadwick Boseman, un acteur dont le talent et la passion était une vraie inspiration pour tous les fans qu'il a touché et pour tous ceux qu'il a rencontré. Nous dédions cette cérémonie à un homme dont l'esprit a touché tellement de monde... Son impact vivra à jamais.", a-t-il confié. La phrase "Le monde a besoin de plus de superhéros" s'affiche alors sur l'écran, où une vidéo hommage d'une minute défile. On y voit notamment l'interprète du roi T'Challa recevoir l'award du meilleur héros aux MTV Movie And TV Awards 2018. Un prix qu'il avait dédié à un héros dans la vraie vie prénommé James Shaw Jr.

Un hommage rendu à Naya Rivera

L'émotion était donc à son rendez-vous, d'autant que la cérémonie a rendu un autre hommage à une célébrité disparue trop tôt : Naya Rivera. L'actrice connue pour son rôle de Santana Lopez dans Glee s'est accidentellement noyée lors d'une sortie en bateau sur le lac Piru, en Californie, avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Juice Wrld et Pop Smoke ont également été honorés.