Morning Night : Fatal Bazooka de retour, un nouvel album en 2021 ? Michaël Youn répond !

C'est l'un des moments forts de ce nouveau numéro de Morning Night - l'émission prime time de Michaël Youn, Benjamin Morgaine et Vincent Desagnat sur M6, Fatal Bazooka en profite pour faire son grand retour dans le monde de la musique avec un nouveau son : "Le Bwerk".

Un nouvel album pour Fatal ?

Malheureusement, Michaël Youn (son alter-ego) l'a immédiatement confessé à notre micro lors d'un Off Screen, ce grand retour n'est pas lié à un autre projet mystère : "Comme on refait de la télé ensemble et qu'on a envie de faire des blagues en chansons, on s'est dit on allait ressusciter Fatal. Mais il n'y a pas de calcul derrière ça". Autrement dit ? "Il ne va pas y avoir d'album qui va sortir derrière. C'est pas le début d'un nouveau truc, je suis désolé."

En réalité, si Fatal revient avec le titre "Le Bwerk", c'est avant tout pour faire passer un message et se battre contre une certaine inégalité : "C'est un clip assez militant, pour la cause féminine". Invité à revenir sur les origines de cette chanson, Michaël Youn a en effet confié : "Il y a eu trop d'images dans les clips de rap avec de gros plans sur les fesses de filles qui dansent avec des mecs à côté qui font 'ouais, ouais'. Et ce n'est pas normal aujourd'hui, à l'heure de l'égalité des sexes, qu'il n'y ait pas de clips avec des nanas qui regardent des mecs qui bwerkent, qui shakent leurs boules. Si les nanas shakent leur boule au singulier, il faut que les mecs puissent shaker leurs boules au pluriel."

Un humour sans censure

Un sujet aussi déjanté que décalé qui correspond parfaitement à l'image du trio. La bande du Morning Night l'a d'ailleurs assuré, elle a une nouvelle fois eu les mains libres pour nous offrir un contenu à la hauteur de ses envies et de son humour : "On ne s'est pas censurés. Ca ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas [aux possibles blagues polémiques], mais on ne s'est pas censurés. On a eu carte blanche et on a fait exactement les blagues que l'on voulait faire."

