Monk de retour : le détective face au coronavirus dans un mini-épisode inédit

11 ans après la diffusion du dernier épisode de la géniale série Monk, Tony Shalhoub s'est de nouveau glissé dans la peau de son cultissime personnage à l'occasion du premier épisode de At-Home Variety Show, une émission virtuelle animée par Seth MacFarlane qui a pour objectif de récolter des dons pour diverses associations aux USA. Et vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, le meilleur détective de la télévision vit cette triste période marquée par l'épidémie de Covid-19 d'une façon très Monk-ièsque !

Monk face au coronavirus

En effet, là où l'on pouvait penser que Monk s'était préparé toute sa vie à une telle pandémie avec ses lingettes et son dégoût de la saleté ou des germes, ses tocs mêlés à cette crise sanitaire lui rendent en réalité la vie encore plus difficile. Au programme ? Il ne se lave pas les mains pendant 30 secondes mais pendant 3h, il porte des gants sous ses chaussettes, il n'ose plus sortir de chez lui et surtout, il s'est endetté à force d'acheter un maximum de protections.

Heureusement, rassurez-vous, Monk ne traverse pas cette période en solo. Au contraire, le détective est lui aussi connecté et passe son temps à faire des réunions zoom avec ses proches les plus fidèles comme Natalie Teeger (Traylor Howard), le Capitaine Stottlemeyer (Ted Levine) ou Randy Disher (Jason Gray-Stanford). La seule différence avec le reste du monde ? C'est que même avec son PC il respecte les règles... de distanciation sociale.

Bref, c'est simple, c'est drôle, c'est efficace... ce retour de Monk est absolument parfait et nous rappelle combien cette série nous manque !