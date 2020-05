Millénium : après les films, la saga littéraire revient avec une série centrée sur Lisbeth Salander

Publiés à partir de 2006 en France, les romans de la saga Millénium ont connu un énorme succès que ce soit la trilogie originale écrite par Stieg Larsson (décédé avant la publication du premier roman) ou ses trois suites écrites par David Lagancrantz. Au cinéma, le succès a cependant été moindre : après une trilogie suédoise, on a eu le droit à une adaptation américaine avec Daniel Craig en 2011 qui n'a jamais eu de suite puis à un nouveau film en 2018 avec Claire Foy.

Une série sur Lisbeth Salander en approche

Selon Variety, Lisbeth Salander devrait faire son retour non pas au cinéma mais en série. Héroïne des romans, cette hackeuse de génie au look gothique sera la star d'un nouveau projet en préparation du côté de Amazon Studios, très certainement pour Amazon Prime Video. Le projet, pour l'instant intitulé The Girl With the Dragon Tattoo (le titre du premier roman en anglais) ne sera en fait pas une nouvelle adaptation des livres ni même une suite des aventures de Lisbeth. Selon le site, la série devrait "placer Lisbeth dans le monde d'aujourd'hui dans un nouvel endroit avec de nouveaux personnages et une nouvelle histoire".

Pour l'instant, on ne sait pas qui jouera Lisbeth dans cette nouvelle série. Trois actrices ont déjà prêté leurs traits au personnage dans les films : Noomi Rapace dans la version suédoise, Rooney Mara dans le film de David Fincher et Claire Foy dans le dernier volet adapté du livre Ce qui ne me tue pas.