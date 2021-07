Milla Jasmine (ORDM) en colère contre Illan, coup de gueule sur Snapchat : "Il m'a déçue"

Illan abandonné par Milla ? Il se dit "écoeuré"

Cette semaine, Illan Cto - qui a enchaîné les clashs avec ses proches et les polémiques à la télévision cette année, dévoilait sa frustration sur les réseaux sociaux. Alors que l'émission Objectif Reste du Monde est actuellement diffusée sur W9, le célèbre candidat assurait avoir arrêté de la regarder.

La raison ? Il serait écoeuré du traitement qu'il a subi durant ce tournage, "Ecoeuré de ce qu'ils m'ont fait ! Aucun soutien de personne. Déjà, j'ai mal vécu l'aventure, mais alors là... Et encore, ce n'est que le début ! Vous n'êtes pas prêts." Il le précisait plus loin, il ne se serait jamais senti aussi seul que durant cette édition, "Au moindre truc où j'ouvre la bouche, bam ! Personne me soutient dans rien alors que je fais chier personne. Je ne gratte pas sur les histoires des autres comme certains font".

Milla Jasmine "déçue" par le comportement de Illan

Une mise au point salée qui, sans surprise, n'a pas fait plaisir à tout le monde. Alors que Milla Jasmine et Illan étaient les meilleurs potes de l'univers avant d'intégrer l'émission, tous les deux seraient en froid aujourd'hui. Et ce n'est pas cette nouvelle déclaration qui viendra apaiser les tensions.

Blessée par les propos d'Illan, Milla a au contraire profité de son compte Snapchat pour partager un extrait du programme dans lequel on la voit défendre le jeune homme, avant de déclarer, déçue, "Des fois, il y a des trucs ça me fait trop mal au coeur. Il y a des gens qui se rappellent que de la seule fois où tu ne les as pas défendus et oublient toutes les autres..." Elle l'a ensuite ajouté, "Je n'ai pas été toujours d'accord avec lui, mais voilà ça restera quelqu'un que j'ai beaucoup aimé même s'il m'a déçue."

Puis, toujours sous le coup de l'émotion après les sous-entendus d'Illan, Milla a par la suite rappelé que celui-ci avait du culot de jouer l'amnésie après tant de fidélité de sa part, "Comme il y a plein de choses que je n'ai pas cautionnées, qu'on faisait ou qu'on disait à Illan, quitte à me mettre tout le monde à dos. Et vous en verrez encore. Mais d'après lui, je n'ai jamais été là pour lui. Lol."

Une déclaration qui marque bien toute la frustration de Milla, mais également son attachement envers lui. De quoi réussir à faire ouvrir les yeux à Illan et le convaincre de s'excuser ? A suivre.