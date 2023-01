Mike Tyson accusé de viol : découvrez la somme astronomique que lui demande la victime présumée

Ça sent pas bon pour Mike Tyson ! Depuis le début de sa carrière, le boxeur est régulièrement au coeur de polémiques, mais là, les faits qui lui sont reprochés sont beaucoup plus graves que d'habitude. En effet, d'après le Times Union of Albany, relayé par le média américain Sports Illustrated, Mike Tyson serait jugé depuis plusieurs semaines pour Viol. Une femme accuse le boxeur de l'avoir agressée sexuellement dans les années 1990 alors que celui-ci l'emmenait à une soirée à Albany, la capitale de l'État de New York.

Dans la voiture, le sportif aurait eu un comportement abusif et déplacé envers elle. D'après la victime présumée, il aurait "commencé à l'embrasser, ignoré ses appels à s'arrêter et retiré son pantalon" avant de la violer. Dans son témoignage, la plaignante indique vouloir rester anonyme car elle craint d'être "attaquée par les médias et tous les fans".

La plaignante réclame une somme folle !

Elle précise aussi qu'elle a eu de nombreuses séquelles physiques et psychologiques à la suite de cet évènement. De lourdes accusations qui risquent de coûter cher au boxeur. En effet, la plaignante réclame la somme colossale de 5 millions de dollars à Mike Tyson en guise de dommages et intérêts.

Même si l'affaire remonte à plus de trente ans, l'Etat de New-York permet aux victimes de viols de poursuivre leurs agresseurs sans limite de temps. Il n'y a donc pas de prescription. Si les faits s'avèrent vrais, Mike Tyson risque donc de prendre cher...