Miguel Herrán a échappé à la mort : sa maison a brûlé dans un incendie quand il était dedans

Miguel Herrán réveillé en pleine nuit par le feu, il a dû s'échapper de chez lui par la fenêtre

L'acteur que vous avez pu voir dans deux séries espagnoles à succès sur Netflix (Elite et La Casa de Papel) a eu une grande peur ! Il a failli mourir dans un feu qui s'est déclenché chez lui. La maison de Miguel Herrán à Avila, en Espagne, a en effet brûlé dans un incendie quand il était dedans. Il s'est réveillé dans la nuit en entendant le bruit des flammes, "le bruit de ma maison qui brûle" a-t-il confié, en pleurs, dans sa story Instagram.

Selon les rapports locaux, l'ami d'Úrsula Corberó aurait déclaré : "J'ai été surpris alors que je dormais et je me suis réveillé avec le bruit de ma maison en feu. Je me suis échappé par la fenêtre de ma chambre".

>> Miguel Herran (La Casa de Papel) en couple ? La photo qui semble confirmer <<

"Les pertes ont été matérielles", l'acteur d'Elite et La Casa de Papel rassure ses fans

Même si les pompiers sont rapidement arrivés sur place après son appel, une grande partie de sa maison a été détruite par le feu. "Je ne peux pas le croire" a-t-il lâché en filmant les dégâts suite à l'incendie, avant de poster la vidéo dans sa story Instagram. Sur les images, on peut voir que tout le rez-de-chaussée de la maison de Miguel Herrán a été brûlé. Le plafond de sa cuisine et de son salon se sont effondrés, le hall et la cuisine sont cramés, ses objets ont été carbonisés comme par exemple des livres, sa collection de bandes dessinées, des tapis, des meubles, des appareils électroménagers...