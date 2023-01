Merci maman ! Les enfants de Kim Kardashian se font pistonner pour jouer dans le prochain film Pat'Patrouille

Les quatre enfants de la star sont des grands fans, ils avaient été voir le premier film en famille quand il est sorti au cinéma, la mère de famille condamnée à payer une amende de 1,3 million de dollars pour un post sponso a donc certainement joué de ses contacts pour leur offrir un rôle. Après tout, North est déjà une star de TikTok, alors pourquoi pas se lancer dans le cinéma maintenant ?

Une réussite assurée ?

Le scénario de ce nouveau film ? Stella, la plus petite de La Pat'Patrouille a enfin des pouvoirs et elle va devoir s'en servir. Helling, le grand méchant du dessin animé, s'échappe de prison et s'associe à une scientifique fan d'astéroïdes pour voler les pouvoirs des petits chiens. Ça semble tiré par les cheveux, mais ça va plaire aux enfants, c'est certain.

Le premier film avait rapporté 150 millions de dollars à sa sortie au cinéma et est devenu le film le plus vu sur la plateforme Paramount+ avec une moyenne de cinq visionnages par foyer. Les premiers pas au cinéma de North, 9 ans, et Saint, 7 ans, risquent bien d'être un gros carton et ils pourront remercier maman. Ils ont réalisé le rêve de beaucoup d'enfants grâce à Kim et ils se sont sûrement bien amusés sur le tournage, la vie de rêve.