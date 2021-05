Melissa (La Villa des Coeurs Brisés 6) toujours en couple avec Sisika ? Elle répond

Depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 6, pas mal de choses ont changé : Eva Ducci et Vivian Grimigni se sont séparés puis remis en couple, Julie n'est plus avec Jonathan et Thibaut et fréquente aujourd'hui le joueur de tennis Benoît Paire ou encore Inès et Tristan ont rompu. Mais qu'en est-il de Sisika et Mélissa ? Aussitôt arrivé dans l'aventure, le pote de Jazz et Laurent a recollé les morceaux avec son ex, lui a offert un rendez-vous romantique et a décidé de repartir en couple avec elle. Vite fait, bien fait !

Sisika et Mélissa, toujours en couple ?

C'est donc ensemble que Mélissa et Sisika ont quitté La Villa des Coeurs Brisés 6, mais leur relation est-elle toujours d'actualité ? La réponse est... non ! C'est la candidate qui a levé le voile sur leur love story : "C'est la fin d'une belle aventure pour moi. Même si avec Sisik c'est terminé, on est toujours en bon terme et je garde que des bons souvenirs de notre relation. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à me suivre et à me soutenir, ça me fait chaud au coeur, je ne m'y attendais pas. J'espère que vous avez aimé me découvrir tout au long des épisodes, je suis restée fidèle à moi même simple et honnête", a-t-elle confié sur Instagram.