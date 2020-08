Maya (Mayadorable) et Thomas (SoThomas) annoncent leur rupture

Si cette année 2020 est celle des bébés, elle est aussi celle des ruptures. Après la youtubeuse Sandrea et son mari Hunter ou encore les TikTokeurs Dixie D'Amelio et Griffin Johnson, c'est un autre couple de youtubeurs qui a annoncé leur rupture : Mayadorable et SoThomas. En story Instagram ce dimanche 2 août 2020, la youtubeuse qui a notamment travaillé avec Clara Marz et Rad sur la collection Loverdose écrit : "Ca fait 5 ans maintenant que je partage ma vie avec vous. Vous avez beaucoup vu de ma vie privée, dont mon couple avec Thomas. Nous avons vécu une belle histoire pendant plus de 3 ans mais aujourd'hui nous avons décidé de nous séparer."

Mayadorable et SoThomas, la rupture après presque 4 ans

Si elle n'en dit pas davantage sur les raisons de leur rupture, elle assure qu'ils se sont séparés en de bons termes : "Nous sommes toujours amis et avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est pour cela que je vous demande de respecter notre décision et nos vis privées." Un message partagé quasiment à l'identique par Thomas sur son compte Instagram. Loin d'être dévastés par cette rupture, tous les deux semblent vouloir aller de l'avant et profiter des vacances d'été.