Matrix Resurrections : "J'ai dû sauter dans le vide d'un immeuble de 46 étages" révèle Keanu Reeves

Sauter d'un immeuble de 46 étages

A 57 ans, Keanu Reeves ne peut forcément plus accomplir les prouesses physiques du premier Matrix. Mais l'acteur reste dans une forme impressionnante et exécute la plupart de ses combats et cascades. Mais son plus grand défi sur ce Matrix 4 a été de sauter à San Francisco du toit immeuble de 46 étages. Non pas une fois mais 19 fois ! "C'est vraiment flippant .C'est ce que j'ai dû faire de plus fou sur ce tournage" souligne Keanu. "Tu n'avais pas vraiment peur ?" lui lance Carrie-Ann Moss. "Si, c'est terrifiant." réplique l'acteur. "Mais on a su surmonter nos peurs. on a eu un super entraînement pour se préparer".

Pourquoi ne pas utiliser des effets spéciaux ? "Parce que c'est Lana qui nous l'a demandés." réplique Keanu Reeves. "Et c'est Matrix. Ce n'est pas n'importe quel film. Il y a une exigence visuelle particulière et on avait besoin d'une lumière naturelle. Il fallait le faire correctement. Evidemment, on était attachés par des cables mais se préparer pour un saut dans le vide demande beaucoup d'entraînement mental. A force de préparation, tu ne penses plus à la peur. Elle s'évapore. Tu la bloques et ton coeur n'explose pas dans ta poitrine quand tu sautes". "Parle pour toi !" réagit en rigolant Carrie-Ann Moss.

Matrix Resurrections, actuellement au cinéma.