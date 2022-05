Mashle : bientôt la fin du manga, Hajime Komoto annonce l'Arc Final

Mashle, un manga court ?

Etre fan du manga Mashle - édité par Kazé en France, c'est l'équivalent de passer son temps sur des montagnes russes tant Hajime Komoto - son créateur, ne cesse de jouer avec le coeur de ses lecteurs. Souvenez-vous, à l'occasion de la sortie du Tome 7 au Japon en août 2021, le mangaka avait dans un premier temps assuré que son histoire était déjà rendue à la moitié de son potentiel.

Puis, possiblement sous la pression de ses éditeurs au sein du Weekly Shonen Jump tant sa série est un véritable succès, le papa de Mash s'était finalement rétracté en mars dernier. Dans son édito du Tome 10, il avait notamment déclaré ceci : "J'avais dit au tout début qu'il s'agirait d'un manga court qui se terminerait rapidement. Je m'en excuse, j'avais menti. Désolé. Ne me jetez pas de cailloux !"

Une mise au point qui avait logiquement soulagé tous ses fans, d'autant plus qu'il s'était montré plus motivé que jamais, "On a enfin réussi à atteindre le 10ème volume. C'est vraiment grâce à vos efforts (...) Merci tellement pour vos lettres, ça m'apporte beaucoup de joie. Je ne peux qu'être reconnaissant !", mais qui n'a malheureusement pas tenu très longtemps.

Hajime Komoto annonce l'Arc Final du manga

Au contraire, cette semaine, à l'occasion cette fois de la publication du Tome 11 au Japon, Hajime Komoto est à nouveau revenu sur ses promesses. Selon lui, Mashle entrera bel et bien dans son Arc Final dès le Tome 12 et l'histoire ne devrait donc plus durer très longtemps. Pour l'heure, le mangaka n'a pas apporté plus de précision sur la mise en place de cette fin (nombre de chapitres à espérer, date prévisionnelle de conclusion...), mais cette annonce n'est finalement pas si illogique.

Après tout, quand il avait annoncé lors du Tome 7 que Mashle était à la moitié de son parcours, seulement 72 chapitres avaient été publiés à l'époque. Un nombre qui, multiplié par deux, donne grossièrement une fourchette entre 140 et 150 chapitres au total pour le manga, soit environ 14 tomes. Or, quand on sait que c'est le chapitre 106 qui sera bientôt publié dans le WSP, on réalise que Hajime Komoto est clairement sur ses temps de passage avec une trentaine de chapitres restants pour conclure son histoire.

Bref, la fin de Mashle sera difficile à accepter, mais il est dans le même temps rassurant de voir un auteur maîtriser jusqu'au bout son plan initial et ne pas étirer inutilement en longueur son oeuvre.