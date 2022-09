Marvel, un "génocide culturel" ? Ce célèbre réalisateur qui avait défoncé les films de super-héros répond à une critique raciste de Robert Downey Jr

Alejandro González Iñárritu n'aime pas les super-héros

En 2014, alors qu'il faisait la promotion de son film Birdman - qui met en scène l'histoire d'un acteur déchu qui avait connu la gloire grâce à un rôle de super-héros au cinéma, Alejandro González Iñárritu en avait profité pour tacler le genre super-héroïque dominé par Marvel (MCU) et DC (DCEU) depuis quelques années.

Après l'avoir qualifié de "génocide culturel", le réalisateur avait notamment déclaré qu'il ne comprenait pas l'intérêt de telles productions, "Je n'accroche pas à ces personnages. Ils sont comme du poison, car à cause de ça, le public est désormais surexposé à toutes ces intrigues, ces explosions et autres merdes au point de lui faire perdre cette simple expérience d'être un humain". Rien que ça.

Le réalisateur répond à la critique raciste de Robert Downey Jr...

Des critiques qui n'étaient pas passées inaperçues à l'époque et qui, quelques mois plus tard, avaient motivé Robert Downey Jr - inoubliable Iron Man chez Marvel, à réagir. Problème ? L'acteur n'avait clairement pas sorti sa réponse la plus intelligente ce jour-là. Malgré "tout le respect du monde" qu'il aurait envers le cinéaste, l'interprète de Tony Stark avait maladroitement déclaré: "Pour un homme dont la langue natale est l'espagnol, d'être capable d'aligner une phrase comme 'génocide culturel', ça montre à quel point il est brillant".

Une ironie particulièrement grinçante à la plus que limite du racisme qui, sept ans plus tard, n'a pas toujours pas été digérée par Alejandro González Iñárritu. A l'occasion de la promo de Bardo - son nouveau film pour Netflix, le réalisateur mexicain vient au contraire de souligner qu'il s'était logiquement senti insulté par la remarque de Robert Downey Jr : "Ca ressemblait vraiment à quelque chose du genre, 'Oh, vous les gars qui venez d'une république bananière'. Si je provenais du Danemark ou de la Suède, j'aurais plutôt été vu comme un philosophe. Mais quand vous venez du Mexique et que vous dites des choses comme ça, vous passez pour un prétentieux".

... et s'en prend à nouveau aux films du genre

Aussi, touché et vexé par la réponse du comédien, Alejandro González Iñárritu a décidé d'en rajouter une couche sur son désamour vis-à-vis des films super-héroïques. Auprès d'IndieWire, il a donc une nouvelle fois critiqué le sens que l'on donne au mot "super-héros" qui, selon lui, serait totalement malvenu.

"Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le concept de super-héros est à la fois faux et trompeur. Avec l'ajout de la violence par-dessus, on se rapproche vraiment d'un truc de droite, a-t-il balancé. Si vous observez la mentalité de ces films, ça concerne vraiment ces gens qui sont riches, qui ont du pouvoir et qui veulent faire le bien et tuer le mal. Philosophiquement, je n'aime pas ça".

Bon bah si Marvel recherchait un réalisateur Oscarisé pour un futur projet, le studio peut rayer Iñárritu de sa liste.