Marvel dévoile un héros LGBTQ : Aaron Fisher, un nouveau Captain America gay

Comme l'indique le communiqué de presse, dans The United States of Captain America, Captain America alias Steve Rogers se fait voler son bouclier. Il va alors partir à la recherche de celui-ci en traversant les Etats-Unis. Il sera accompagné de Bucky Barnes, Sam Wilson et John Walker. Sur leur chemin, ils vont croiser des Captain America locaux, des personnes ordinaires qui portent la cape et les couleurs du super-héros et se battent au quotidien pour défendre leur communauté.

Et dans le premier numéro de la série de comics, ils vont ainsi rencontrer Aaron Fisher, un adolescent gay "intrépide" qui est le Captain America des chemin de fer. Il protège les "fugueurs et mal-logés".

Aaron Fisher "est inspiré par les héros de la communauté queer"

The United States of Captain America est écrit par Christopher Cantwell et dessiné par Dale Eaglesham. Dans chaque numéro du nouveau comics, des équipes créatives ont rejoint le duo pour aider à introduire de nouveaux personnages. Joshua Trujillo est ainsi l'auteur du premier numéro avec Aaron Fisher. Il a expliqué dans le communiqué de presse : "Aaron est inspiré par les héros de la communauté queer : les militants, les leaders et les gens de tous les jours qui militent pour une vie meilleure. Il représente les opprimés et les oubliés".

L'illustratrice trans qui a dessiné le perso avoue : "Je suis heureuse de pouvoir présenter une personne ouvertement gay"

Le premier numéro du comics sera illustré par l'artiste Janeth Bazaldua. Cette femme transgenre a révélé dans le communiqué être très contente de faire partie de ce projet : "J'ai vraiment aimé le dessiner, et en tant que personne transgenre, je suis heureuse de pouvoir présenter une personne ouvertement gay qui admire Captain America et se bat contre le mal pour aider ceux qui sont presque invisibles dans la société".

"Pendant que je le dessinais, j'ai pensé : 'Eh bien, Cap se bat contre des êtres super puissants et sauve le monde presque toujours, mais Aaron aide ceux qui marchent seuls dans la rue avec les problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours'. J'espère que les gens aimeront le résultat final !" a-t-elle précisé.