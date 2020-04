MarionCameleon réagit à sa vidéo poisson d'avril "odieuse" : "Oui, il y a une part de vérité"

Malgré le confinement à cause du coronavirus, qui dure depuis plus de deux semaines en France, la tradition du 1er avril ne s'est pas perdue, même si elle était moins intense que d'habitude. On a quand même eu le droit à des fake news selon lesquelles les vacances de juillet étaient annulées, un vin vieux de 500 ans qui aurait été découvert ou encore une licorne aperçue au Château de Chambord. Sans oublier les classiques "J'arrête Youtube"... La YouTubeuse MarionCameleon a elle aussi joué le jeu, sauf qu'à l'inverse des blagues nulles et ratées, elle a frappé fort.

"Si ça vous plaît pas, vous vous cassez"

Si vous êtes abonnés à sa chaîne, vous êtes habitués à ses vidéos spéciales 1er avril. Si ce n'est pas le cas, chaque année, la YouTubeuse make-up prank ses abonnés de manière subtile. En 2019, elle a tourné une vidéo dans laquelle elle est à l'opposé de ce qu'elle est réellement.

Cette année, MarionCameleon a décidé d'exagérer les traits de sa personnalité en se montrant odieuse et un peu trop cash : "J'en ai marre que vous me demandiez sans cesse de faire une intro, de vous dire bonjour, de vous demander comment ça va. Premièrement, j'en ai pas envie, et deuxièmement, j'en ai rien à foutre. La politesse est la forme la plus répandue d'hypocrisie et qui a envie d'être hypocrite ? Tout le monde sauf moi parce que je suis au-dessus du lot quand même. Donc stop, y a pas d'intro. Si ça vous plaît pas, vous vous cassez."

Elle continue sa blague avec : "Aujourd'hui, on va faire un maquillage hyper simple puisque j'en ai marre que tous les jours dans mes commentaires, des gens me disent 'j'arrive pas à suivre', 'tes maquillages sont trop compliquées', 'on s'identifie pas'. Comme ça me saoule, j'ai décidé de vous faire un maquillage hyper simple et là pour le coup, si vous n'arrivez pas à suivre, je ne peux plus rien pour vous. Vous pourrez aller voir ailleurs si j'y suis."

Un poisson d'avril réussi

Si on ne connaît pas MarionCameleon, on peut vraiment y croire. Certains internautes se sont d'ailleurs fait avoir et s'en sont violemment pris à la YouTubeuse : "Bon marioncameleon parle trop mal dans sa dernière vidéo elle me gonfle", "je pensais qu'elle poussait juste un coup de gueule au début mais pas du tout 😂😂. Tout du long elle est saoulée je meurs", "mais elle est malade ? j'ai jamais vue un level aussi haut de nonchalance", peut-on lire sur Twitter. Son poisson d'avril est donc parfaitement réussi !