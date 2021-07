Marcus Rashford : face aux insultes racistes après la finale de l'Euro 2020, il réagit avec force

Marcus Rashford réagit aux critiques et insultes

Suite à la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie, trois joueurs noirs des Three Lions ont été victimes de menaces et injures racistes sur les réseaux sociaux : Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. En cause ? A l'occasion de la séance de tirs au but, les attaquants ont malheureusement loupé leurs penalties. Et plutôt que de venir les soutenir après cet échec, une partie des supporters a donc préféré les insulter, les comparer à des singes et leur demander de rentrer chez eux (sous-entendu en Afrique).

Un déferlement de haine qui a choqué le public et obligé la police de Londres à enquêter, mais qui n'a heureusement pas convaincu Marcus Rashford de se cacher. Sur Twitter, le joueur de Manchester United - réputé notamment pour ses actions humanitaires contre la pauvreté en Angleterre, a au contraire posté un long communiqué dans lequel il est revenu sur sa douleur ressentie face à cette défaite et sur ces actes racistes à son encontre.

"J'ai eu le sentiment d'abandonner mes coéquipiers"

Dans un premier temps, le buteur de 23 ans s'est confié sur son face-à-face avec le gardien Donnarumma et son sentiment vis-à-vis de son échec, "J'ai vécu une saison difficile et je suis probablement entré dans cette finale avec un manque de confiance. Je me suis toujours motivé à tirer un penalty, mais quelque chose n'allait pas ici."

Il l'a ensuite précisé, il encore beaucoup de mal à tourner la page et à accepter la réalité dans laquelle il est contraint de vivre aujourd'hui, "J'ai eu le sentiment d'abandonner mes coéquipiers, d'abandonner tout le monde. Marquer un penalty était la seule chose que l'on me demandait de faire. Et j'arrive à en marquer dans mes rêves, donc pourquoi je n'ai pas réussi celui-là ? Ca tourne en boucle dans ma tête et il n'existe pas de mots pour décrire cette sensation. Conscient d'être passé à côté d'une étape folle dans sa carrière, Rashford a ajouté, "Une finale. 55 ans [après le dernier trophée]. Un penalty pour l'histoire. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. J'aurais aimé que ça tourne différemment".

"Je ne m'excuserai jamais pour ce que je suis"

Toutefois, si Marcus Rashford est le premier à s'en vouloir, comprend les critiques à son encontre (notamment au regard de sa course d'élan) et s'avoue désolé pour son raté, ne comptez pas sur lui pour s'excuser d'autre chose. Face au racisme dont lui et ses coéquipiers ont tristement fait l'objet ces derniers jours, l'attaquant de l'Angleterre a haussé le ton et tenu à faire passer un message : "Je peux encaisser des critiques sur mes performances, sur mon penalty qui n'était pas assez bien, qui aurait dû rentrer, mais je ne m'excuserai jamais pour ce que je suis et d'où je viens".

Il l'a ajouté, "Je ne me suis jamais senti aussi fier que ces moments où je porte ce maillot des Three Lions et où je vois ma famille me soutenir. J'ai rêvé de tels moments. (...) Je suis Marcus Rashford, 23 ans, un homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le Sud de l'Angleterre. Et même si je n'avais plus rien, j'aurais toujours ça !"

Un discours fort et puissant qui l'a notamment vu remercier les nombreux messages de soutiens reçus par les habitants de Whithington. En effet, suite à la dégradation d'une fresque qui le représente, ses anciens voisins se sont mobilisés pour la sauver en y accolant de nombreux textes et images (voir ci-dessous).