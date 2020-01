Manhattan Lockdown : 3 bonnes raisons de courir voir le film des réalisateurs d'Avengers Endgame

Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L'inspecteur Davis (Chadwick Boseman ) est prêt à tout pour les coincer, d'autant qu'une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler l'île de Manhattan, fermant l'ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire opération... La traque peut commencer.

Voici 3 bonnes raisons de se précipiter dans les salles de cinéma pour aller voir Manhattan Lockdown.

Produit par les réalisateurs d'Avengers Endgame

Les frères Russo et Chadwick Boseman, c'est une histoire qui n'est pas prête de se terminer. Après Avengers Endgame, les réalisateurs des deux derniers Avengers retrouvent leur Black Panther pour Manhattan Lockdown qu'ils produisent. Qui dit Anthony et Joe Russo, dit la promesse d'un divertissement sacrément rythmé, explosif et et bien filmé. C'est le cas. La réalisation a été confiée à Brian Kirk, qui a entre autre travaillé sur Game Of Thrones, Luther, Boardwalk Empire et Penny Dreadful.

Une chasse à l'homme haletante

Dès ses premiers secondes, Manhattan Lockdown happe le spectateur. Cette chasse à l'homme dans Manhattan de 100 minutes est synonyme de sensations fortes, de gunfights, de course-poursuites (voir l'extrait dans le métro en vidéo ci-dessus) et de retournements.

Badass Boseman

Chadwick Boseman se révèle plus badass comme jamais. En flic impitoyable et incorruptible, l'actuel Black Panther refuse toute corruption et est prêt à tout pour faire respecter la loi. Or il s'est donné à fond pour le rôle. Aussi bien physiquement que psychologiquement. Une raison supplémentaire d'aimer cet acteur.

Manhattan Lockdown actuellement au cinéma.

Publi-communiqué.