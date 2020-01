Manhattan Lockdown : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Chadwick Boseman

Un rôle difficile à préparer

Dans Manhattan Lockdown, Chadwick Boseman joue un flic à la poursuite de tueurs de flics. Et à cette occasion, il s'engage dans une chasse à l'homme aussi spectaculaire que dangereuse. Pourtant, si son personnage manie à la perfection les armes à feu, le comédien en a horreur. Dans une interview accordée à EW, il a récemment confié : "Je ne suis pas le genre de personnes qui aime les flingues. Ça ne m'a jamais inspiré. Et je n'ai pas de très bons souvenirs de ça..."

Par conséquent, il lui a fallu beaucoup d'entraînements et réussir à prendre sur lui pour incarner au mieux son personnage : "Je n'étais pas à l'aise [dans les séances de tirs, ndlr] parce que je n'arrivais pas à m'enlever de l'esprit que je m'entraînais à tuer quelqu'un. J'ai vraiment dû apprendre à maîtriser les armes. Pas juste apprendre, mais passer au-dessus de mes croyances pour le film". C'est à ça que l'on reconnait les bons acteurs !

Une première expérience douloureuse

Chadwick Boseman est actuellement connu pour sa carrière d'acteur, mais il faut savoir qu'il a débuté par l'écriture d'une pièce de théâtre. Et pas n'importe laquelle. Alors adolescent, l'un de ses coéquipiers dans l'équipe de basket de son lycée a été assassiné. Une expérience marquante pour le comédien, qui l'a motivé à écrire la pièce "Crossroads", avant de la monter/jouer dans son établissement. Il l'a confié en interview, "J'ai eu le sentiment que c'était quelque chose qui m'appelait. D'un coup, jouer au basket n'était plus aussi important".

Un rôle fait pour lui

Black Panther l'a peut-être révélé aux yeux du grand public, mais les studios n'ont pas attendu ce film pour le connaitre. Kevin Feige (le big boss du MCU) a en effet confié que Chadwick Boseman était, dès le départ, le choix n°1 de Marvel pour le rôle de T'Challa : "Je pense qu'il s'est passé 24 heures entre la prononciation de son nom lors d'une réunion créative et un coup de téléphone avec lui pour parler de ce rôle". Résultat, il n'a même pas eu besoin de passer une audition. La classe.

Chadwick Boseman rêvait d'un autre personnage du MCU

En même temps, il est important de noter que Chadwick Boseman était déjà dans les petits papiers de Marvel pour une raison bien précise : il avait déjà participé à une audition pour un autre rôle au sein du MCU. Lequel ? Attention, accrochez-vous bien : Drax des Gardiens de la Galaxie. Oui, quand on voit David Bautista à côté, on a vraiment du mal à l'imaginer dans ce rôle...

Mais visiblement, même à l'époque du casting, cet échec ne l'avait pas du tout inquiété pour la suite de sa carrière : "C'est le genre de moment où vous savez que vous n'allez pas avoir le rôle, mais vous savez aussi que vous rencontrez des gens qui se diront ensuite 'Il n'est pas fait pour ça, mais on peut le mettre dans cet autre film'". Bien vu.

Un acteur très discret

Ne comptez pas sur lui pour faire la Une des magazines people. Malgré un statut qui grandit de jour en jour, Chadwick Boseman est bien décidé à garder sa vie privée... privée. Dans une interview accordée à American Way, le comédien a confié l'intérêt pour lui de ne rien dévoiler (ou presque) de sa vie réelle : "Quand vous en parlez, vous devenez un tout nouveau genre de célébrité. Votre vie personnelle s'infiltre dans votre vie professionnelle. Je suis un acteur et vous me connaissez pour ce que je joue. Vous avez une idée de qui je suis, mais vous ne connaissez pas tout".

