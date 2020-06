Malcolm, Riverdale, Ma Famille d'abord... les pères les plus cool dans les séries

Keith Mars (Veronica Mars)

Élever sa fille tout seul, ce n'est déjà pas facile. Mais l'élever en étant policier dans un monde pourrit par la corruption et l'injustice, ça l'est encore moins. Pourtant, Keith n'a jamais baissé les bras - même quand il s'est mis la ville à dos, et a toujours su faire passer sa fille avant le reste. Résultat ? Veronica est devenue l'une des personnes les plus talentueuses et malines de Neptune, et elle forme avec son père un duo aussi cool que touchant de détectives privés. Leur histoire rend leur relation fusionnelle et cet amour pudique qui les entoure est émouvant à voir. Un vrai papa à la dure mais pas trop non plus comme on en fait plus.