Malcolm de retour ? Frankie Muniz annonce qu'une suite est en préparation et Bryan Cranston y est pour beaucoup

On ne va pas se le cacher, on a probablement tous plus vu Lois et Hal à la télévision que nos propres parents durant notre adolescence. Et pour cause, alors que Malcolm est l'une des meilleures comédies de l'histoire des séries, celle-ci a été (et est toujours) multirediffusée sur nos écrans, que ce soit sur M6 ou W9.

Frankie Muniz enfin un fan de Malcolm

Pourtant, là où tout le monde connait les épisodes par coeur en France, ça n'est pas (encore) le cas de Frankie Muniz. Le comédien l'a rappelé au détour d'une interview accordée à Fox News Digital, il vient tout juste de découvrir la série en tant que simple spectateur.

"Quand je tournais Malcolm, je n'étais qu'un enfant. On a fait 7 saisons et 151 épisodes, mais je n'avais encore jamais vraiment regardé la série quand elle était diffusée, a-t-il timidement confessé. Mais là, j'ai enfin pu le faire avec ma femme. On s'est fait les 151 épisodes et c'est à ce moment-là que j'ai eu un moment d'illumination : 'Wow, c'était donc ça que nous faisions !'".

>> QUIZ Malcolm : seul un vrai fan de la série aura 10/10 à ce test <<

La série bientôt de retour ? Ca se prépare

Et visiblement, le comédien a tellement adoré ce marathon qu'il est désormais prêt à replonger dans cet univers : "J'adorerais savoir ce que devient cette famille aujourd'hui". Une révélation qui devrait faire le bonheur des fans, d'autant plus qu'il ne serait pas le seul membre de cette famille à le vouloir. Frankie Muniz l'a aussitôt précisé, un autre acteur emblématique de la comédie en rêverait également tous les jours.

"Je sais que Bryan Cranston [Hal] est vraiment à fond derrière cette idée et il est en quelque sorte en train de se lancer dans l'écriture d'un script et de tout faire pour que ça fonctionne" a déclaré l'interprète de Malcolm. Attention, cela ne signifie pas qu'une suite verra réellement le jour, mais ce projet reste néanmoins en bonne voie. "Il pourrait y avoir quelque chose. Je serais partant à 100%. On verra bien", a-t-il conclu.

>> Malcolm : mais au fait, c'est quoi la fin de la série ? Le récap <<

A priori, on partirait donc plus sur un film / téléfilm qu'une véritable nouvelle saison, mais au regard des succès créatifs de films Psych ces dernières années, on se dit qu'un tel format pourrait être tout aussi efficace. Seule ombre au tableau pour la France : ce potentiel retour se fera sans l'acteur Jean-Louis Faure, l'incroyable voix française de Bryan Cranston, décédé en mars 2022. Une très grosse perte pour la série tant sa performance était mythique.