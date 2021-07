Major Grom, le docteur de Peste : les coulisses (très) compliquées du film

Une année pour trouver un nouvel acteur

Avant le film sur Netflix, adapté des bandes dessinées russes de Artiom Gabrelianov, Major Grom : le docteur de Peste, a eu le droit à une première adaptation, un court-métrage éponyme, sortie en 2017. L'idée était de donner un avant-goût au public avant de développer l'histoire en long-métrage. Le projet a été bien reçu, mais au moment de la production du film, tout s'est compliqué. Déjà, l'acteur principal du court-métrage, Alexander Gorbatov, n'a pas souhaité reprendre le rôle d'Igor Grom par manque d'intérêt pour la version longue de Major Grom : le docteur de Peste.

Il aura fallu un an pour lui trouver un remplaçant : "Nous ne pouvions même pas imaginer qu'il était si difficile de trouver un bel homme, grand et intelligent en Russie", a expliqué le scénariste Roman Kotkov. Le choix de l'équipe s'est donc porté sur Tikhon Zhiznevsky, qui a dû perdre 10 kilos pour le rôle et suivre un entraînement athlétique avec des professionnels à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Des désaccords créatifs

Une fois le problème de l'acteur principal résolu, un autre est venu s'ajouter au développement du projet. Certains médias ont expliqué que Bubble Studios, la société de production du film, voulait finalement privilégier l'international avec des acteurs américains, New York comme lieu de tournage au lieu de Saint-Pétersbourg ou encore en changeant le nom d'Igor Grom en Harry Thunder. Le réalisateur Vladimir Besedin (c'est le même que pour le court-métrage), les scénaristes et les producteurs se sont alors opposés à cette idée, préférant s'adresser à un public en majorité russe.

La production a donc pu continuer dans le calme jusqu'aux désaccords créatifs entre Vladimir Besedin, les scénaristes et l'équipe créative : le réalisateur souhaitait ajouter de l'action au film tandis que l'équipe créative préférait se concentrer sur l'histoire. Le producteur Mikhail Kitaev a alors décidé que le script soit retravaillé. Les mésententes étant de plus en plus nombreuses, le projet s'est arrêté pendant plusieurs semaines avant de reprendre avec... une nouvelle équipe.

Changement de réalisateur

Entre temps, le réalisateur Vladimir Besedin a démissionné, mais un remplaçant lui a vite été trouvé. Oleg Trofim a alors repris les rênes de Major Grom : le docteur de Peste. Malgré cette nouvelle arrivée, il y a encore eu des désaccords au niveau du scénario : le contenu politique, présent dans la bande dessinée était jugé trop important. Toute cette partie a donc été supprimée. Des changements conséquents ont aussi été apportés au script.

Au départ, le film devait sortir au cinéma en 2019, mais avec tous ces problèmes, son arrivée dans les salles obscures n'a pas cessé d'être repoussée : le tournage en Russie s'est terminé en décembre 2019 seulement. Finalement, Major Grom : le docteur de Peste a été mis en ligne sur Netflix en 2021. Il aura donc fallu 4 ans au total pour que le long-métrage réussisse à voir le jour. Une patience récompensée puisqu'il est encore dans le top 10 sur la plateforme.