Maeva Martinez (Mamans & Célèbres) : son fils enfermé dans sa voiture sous 30°, "Il était en train de hurler, de paniquer"

Découverte du grand public grâce à sa participation à l'émission Secret Story 10, Maeva Martinez est devenue maman pour la première fois en janvier 2021. Un nouveau rôle que prend très à coeur la candidate de télé-réalité, qui lui offre néanmoins quelques frayeurs régulières.

Le fils de Maeva Martinez enfermé dans sa voiture

Alors que son petit garçon prénommé Gabriel a récemment été contraint de faire un séjour à l'hôpital après avoir été victime d'une grippe et d'une gastro successives, le jeune bébé a de nouveau failli se rendre aux urgences à cause d'un improbable problème.

A l'occasion d'une story publiée sur ses réseaux sociaux cette semaine, celle que l'on peut suivre dans le programme Mamans et célèbres (TFX) a en effet révélé qu'une étourderie de sa part avait en effet tourné au cauchemar. Au programme ? Elle a malencontreusement enfermé son fils dans la voiture sur le parking d'un supermarché, alors même qu'elle venait de ranger ses courses et qu'il faisait une chaleur extrême. "Je fais souvent ça, je pose la clef sur le bord du coffre et je referme. Et là, je réalise que tout simplement, quand j'ai fermé, ça a appuyé sur le bouton de la clef et fermé...", a-t-elle contextualisé dans un premier temps.

Une situation terrible qui hante encore aujourd'hui Maeva, "Est-ce que vous imaginez ma panique ? Il fait 30 degrés, le petit est coincé dans la voiture", traumatisée par la propre peur de son enfant, "Le petit est en train de hurler, de ne pas être bien, de paniquer".

"Il était tout rouge"

La bonne nouvelle, c'est qu'elle a rapidement pu obtenir de l'aide afin de secourir son bébé, "Je vois les flics passer, je leur demande de venir m'aider, je leur dis que j'ai enfermé mon fils dans la voiture, qu'il fait trop chaud, qu'il en peut plus". La mauvaise nouvelle en revanche, c'est que les agents n'ont rien pu faire, la faute à un improbable concours de circonstances.

Oui, quelque temps auparavant, Maeva avait eu la bonne idée de faire installer des vitres anti-casse sur sa voiture. Résultat ? Impossible pour la police de briser quoi que ce soit, il a finalement fallu attendre que le garagiste à l'origine de ce remplacement intervienne sur place pour libérer le pauvre Gabriel. "Il était tout rouge écarlate, en sueur. Il était trempé, s'est remémorée émue la jeune femme. Le tee-shirt était trempé, tellement il avait crié et qu'il faisait chaud."

Plus de peur que de mal pour la petite famille, mais une leçon bien apprise : ne jamais laisser les clés n'importe où.