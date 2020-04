Maes : sa danse dans le clip "Dragovic" moquée et détournée, il réagit

On le sait tous : Drake est le roi des challenges de danse. Après le #InMyFeelingsChallenge il y a presque 2 ans, le rappeur voyait ses pas de danse faire à nouveau le tour du monde début avril via le #ToosieSlideChallenge. Mais en France aussi on a nos pros de la danse ! Depuis le 23 avril dernier, c'est le rappeur Maes qui fait le buzz à l'échelle nationale pour ses pas de danse dévoilés dans le clip de Dragovic, extrait de son dernier album "Les Derniers Salopards" sorti le 17 janvier dernier.

Maes et son C-walk dans "Dragovic" moqué et détourné

Celui qui a partage Madrina avec Booba esquisse en effet quelques pas de C-walk (Crip-Walk), danse des années 1970 inspirée des Crips, gang de Los Angeles (Etats-Unis) et consistant à faire des "z" avec les pieds. De quoi amuser les internautes, qui ont pris un malin plaisir à détourner les passages en question. On voit ainsi l'interprète de Billets verts et Mama jouer à la marelle ou encore faire du ski... Loin de vexer le rappeur originaire du quartier des Beaudottes à Sevran (93), cela l'a bien fait rire puisqu'il a carrément partagé ces détournements sur son compte Twitter. A quand le #DragovicChallenge ?