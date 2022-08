Ma famille très nombreuse : la tribu Bleuse s'est agrandie, voici pourquoi il manque 2 enfants dans l'émission de M6

M6 a beaucoup surpris les téléspectateurs en lançant, ce lundi 8 août 2022, sa toute nouvelle émission, Ma famille très nombreuse, qui ressemble beaucoup au programme à succès de TF1, Familles nombreuses la vie en XXL. Dedans, on peut suivre le quotidien de six tribus : les Berthe, les Bleuse, les Boulanger, les Gachot, les Mineiro et les Martinho que vous pouvez suivre sur Instagram.

Des enfants manquent à l'appel

D'ailleurs, sur le réseau social, on peut se rendre compte que certaines familles ont plus d'enfants que sur les images que l'on peut voir sur M6. C'est notamment le cas des Bleuse, qui ont 6 enfants à l'antenne, alors que sur leurs comptes, on peut voir qu'ils ont en réalité 8 enfants ! On a d'ailleurs déjà pu voir évoluer cette tribu installée aux Baléares en août 2021 dans Familles nombreuses, la vie au soleil sur TF1.