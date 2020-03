Lucifer saison 5 : Maze face à Eve et nouvelle relation avec Amenadiel cette année ?

Alors que tout le monde s'interrogent déjà sur la possibilité de voir Lucifer être renouvelée par Netflix pour une saison 6, Lesley-Ann Brandt - l'interprète de Mazikeen (Maze pour les intimes), a profité d'une interview accordée à ET pour parler de la saison 5, qui devrait débarquer dans les prochaines semaines sur la plateforme de SVOD.

Maze face à Eve

Et sans grande surprise, les premiers épisodes verront Maze subir le contre-coup de sa grosse rupture avec Eve lors de la saison précédente : "Elle est un peu dans le déni. Elle a le coeur brisé, on est tous passés par là, et elle compense ça par le travail." De fait, elle se rapprochera grandement d'une autre héroïne : "On va beaucoup la voir avec Chloe car leurs histoires se répondent."

Néanmoins, n'allez pas croire que cette histoire avec Eve est terminée. L'actrice l'a rappelé, "Vous le savez tous, Eve va finalement revenir et il va y avoir beaucoup de drama avec". Et si Lesley-Ann Brandt n'a pas souhaité en dire plus à ce sujet, elle a néanmoins teasé ceci : "Elle doit confronter son ex. A la fin de ça, elle va prendre une décision qui sera la meilleure pour elle, ce qui lui permettra d'avancer."

Nouvelle relation avec Amenadiel ?

Mais ce n'est pas tout, cette saison 5 verra également Maze se rapprocher... d'Amenadiel. De quoi s'attendre à les voir se remettre ensemble ? Et pourquoi pas... "Il y a d'excellentes scènes avec D.B. Woodside et je pense que l'intrigue avec Amenadiel fera que vous ne serez jamais certains de ce qu'il se passera entre eux ; est-ce qu'ils reflirtent ensemble ou sont de simples amis ?"

Seule certitude, leur duo nous offrira de jolis moments à l'écran. De la même façon que son histoire avec Eve, Maze profitera des épisodes à venir pour faire évoluer cette relation : "Vous avez l'ange et le démon, qui de base sont censés être de côtés opposés. Mais ces deux personnages doivent explorer leur humanité et à travers ça vous voyez l'épanouissement d'une nouvelle relation entre eux et c'est vraiment beau." On ne comprend pas vraiment tout, mais on a hâte.