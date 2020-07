Lucifer saison 5 : les créateurs dévoilent les premières images d'un épisode très spécial

Rendez-vous le 21 août 2020 pour découvrir la première partie de la saison 5 de Lucifer sur Netflix. C'est beaucoup trop loin ? Oui, mais heureusement, les créateurs ont décidé d'être généreux avec nous afin de nous aider à patienter. En partenariat avec Entertainment Weekly, ce sont ainsi les premières photos de l'un des épisodes les plus attendus de cette année qui viennent d'être mises en ligne.

Lucifer de retour dans les années 40

On le sait, le 4ème épisode de cette saison 5 intitulé 'It Never Ends Well for the Chicken' rendra hommage aux films noirs et nous plongera ainsi dans les années 1940 quand Lucifer a visité Los Angeles pour la première fois et dans le passé de Maze. Et comme vient de le promettre Joe Henderson (co-showrunner) au site américain, aucun fan ne voudra passer à côté de cette intrigue, "Ce qui est bien avec le genre de films noirs, c'est que ça concerne des histoires de détectives. Mais à ce moment-là, Lucifer n'a rien d'un détective. Donc, dans une certaine mesure, on y suit sa première affaire".

De son côté, et grâce à la nouvelle mise en scène, Ildy Modrovich (co-showrunneuse) a révélé que le public en prendra plein les yeux, "Tom Ellis est fait pour ce style. Il est une sorte de Cary Grant. Il y a toujours eu quelque chose dans sa façon d'interpréter Lucifer de très old school, qui nous ramène à l'extravagance et l'élégance d'un vieil Hollywood". Et il est vrai que lorsque l'on découvre ces premières images, le charme est réel. La série Lucifer prendra un tournant créatif très intéressant avec une jolie maîtrise du noir et blanc.

Surtout, cet épisode devrait une nouvelle fois faire le bonheur de nos yeux et énormément nous amuser. Les deux créateurs l'ont en effet promis, on aura le droit à une ambiance très Princess Bride qui permettra notamment au personnage de Tom Ellis de jouer avec le récit, en attestent les rôles d'hommes tenus par Chloé (Lauren German) ou Ella (Aimee Garcia). Vivement !