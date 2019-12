Love Actually : vous n'allez plus voir le film de la même façon après cette révélation

16 ans après sa sortie en décembre 2003, Love Actually ne cesse encore de nous surprendre. Alors que Keira Khighley dévoilait il y a peu pourquoi elle portait une vilaine casquette, certains ont réalisé que le film aurait pu prédire la relation entre le Prince Harry et Meghan Markle, via les personnages de Sam (Thomas Brodie-Sangster qui a bien changé) et Johanna (Olivia Olson). Aujourd'hui, c'est une internaute lambda qui a fait une révélation surprenante sur Twitter, concernant la différence d'âge entre deux personnages du film : Sam et Juliet joués par Thomas Sangster et Keira Knightley.

Une révélation choc concernant Thomas Sangster et Keira Knightley

Une certaine Madeleine Lloyd-Jones a écrit : "Juste un rappel annuel qu'il n'y a que 5 ans d'écart d'âge entre Thomas Brodie-Sangster et Keira Knightley dans Love Actually". Et pour cause, Keira Knightley (l'interprète de Juliet, une jeune mariée) a seulement 18 ans au moment du tournage, alors que Thomas Brodie-Sangster (qui joue Sam, un enfant de 11 ans) a en réalité 13 ans.

Les fans de Love Actually surpris

Un tweet devenu viral tant il a étonné de nombreux internautes, qui pensaient que les deux acteurs avaient au moins 10 ans d'écart ! "On dirait qu'il a 5 ans et elle 25", peut-on lire parmi les réactions, ou encore "13 et 18. Pour référence, Andrew Lincoln avait 30 ans à la même époque", "Pour moi, le plus surprenant, c'est qu'il avait 13 ans et non pas 8". On risque de mettre au moins 5 ans à s'en remettre !