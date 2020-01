Louis Tomlinson revient sur la mort de sa soeur Félicité : "J'étais amer que tout le monde en parle"

En l'espace de trois ans, Louis Tomlinson a perdu deux êtres chers : sa mère Johannah Deakin en décembre 2016 et sa petite soeur Félicité en mars 2019. Si la maman du chanteur est décédée des suites d'une leucémie, l'influenceuse, elle, a été victime d'une crise cardiaque foudroyante après une trop grande prise de drogues telles que cocaïne, Xanax et oxycodone. Félicité Tomlinson s'est effondrée chez elle, les pompiers n'ont rien pu faire à leur arrivée.

"Je n'étais pas prêt à ressentir ça"

C'est en avril dernier que Louis Tomlinson s'est exprimé pour la première fois sur la mort de sa soeur, âgée de 18 ans. Aujourd'hui, l'ex-membre des One Direction revient sur ce drame en interview avec le journal britannique The Sun : "Au début, quand la nouvelle est tombée l'année dernière, j'étais amer du fait que tout le monde en parle. Des tas de gens spéculaient, en ligne, sur ce qui a pu arriver. On m'a simplement dit que la situation était réelle et que je devais l'accepter. C'était le côté négatif de la chose."

Louis Tomlinson avoue quand même avoir réussi à trouver un côté positif malgré tous les articles sur le décès de Félicité : "Je n'étais pas préparé à recevoir autant d'amour de la part des fans. Je n'étais pas prêt à ressentir ça, mais j'en avais besoin. Mais c'était vraiment difficile de voir les gens spéculer sur ce qu'il s'est passé alors que ma famille et moi-même n'étions au courant de rien."