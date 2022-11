Les Winx déjà de retour : après l'annulation de la série Netflix, le créateur tease deux nouveaux projets excitants

Netflix a brisé plus d'une fois le coeur de ses abonnés mais les nerfs des fans étaient à leur max en ce début de semaine après l'annonce par le créateur de Destin : la saga Winx de la fin de la série. "Netflix a décidé de ne pas donner de saison 3 à Destin : la saga Winx. C'est surtout difficile car je sais que beaucoup d'entre vous avaient aimé cette saison." a écrit Brian Young sur Instagram, remerciant les nombreux fans pour leur soutien. Très remontés, les internautes n'ont pas hésité à critiquer la plateforme et ont lancé une pétition pour sauver le show porté par Abigail Cowen. Si ça n'a rien donné pour le moment, les Winx sont loin d'avoir dit leur dernier mot.

Souvent silencieux, le créateur des personnages, Iginio Straffi, a pris la parole sur Instagram. Il a d'abord évoqué l'annulation "soudaine et brusque" de la série de Netflix. "Une nouvelle communiquée par quelqu'un qui, pendant quelques années seulement, à la suite de la mission qui lui a été confiée par Netflix de travailler sur Destin : la saga Winx - a fait partie du long voyage des Winx et qui ne peut certainement pas comprendre pleinement le lien étroit qui existe entre le monde Winx et vous (...) Destin : la saga Winx a été une aventure passionnante, une grande réussite et un succès extraordinaire. Des millions de personnes dans le monde l'ont regardée, confirmant la puissance de l'univers Winx." a-t-il écrit.

"Je travaille déjà pour que leur magie continue à faire rêver"

Dans la suite de son message, le papa des Winx avoue que, malgré la fin de la série de Netflix, les Winx seront bientôt doublement de retour. "Je travaille déjà pour que leur magie continue à faire rêver (...) J'ai beaucoup de nouvelles pour l'avenir de nos fées, et je pense que je peux déjà vous révéler quelques secrets." a-t-il écrit sur Instagram avant de dévoiler les deux projets en cours.

Iginio Straffi avoue travailler actuellement au retour des Winx dans une série animée ! Il devrait s'agir d'un "vrai reboot" comme il l'explique : "Je vous promets de vous ramener dans le vrai monde des Winx". L'autre projet ? Un film en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs, à "gros budget". "Je veux vous rendre tout l'amour que vous avez donné à Winx et je fais de mon mieux pour produire un film de haute qualité dans lequel vous pourrez vous immerger et retrouver les valeurs que Winx a toujours incarnées" a-t-il annoncé. Il n'a cependant pas précisé si les acteurs de la série seront de retour ou si un tout nouveau casting sera choisi.