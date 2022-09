Les voitures volantes, bientôt une réalité ? Des chercheurs chinois ont commencé des tests... et c'est très prometteur

Les voitures volantes ont pu flotter jusqu'à 230 kilomètres par heure

Pour réussir à faire flotter / voler les voitures, les chercheurs ont apporté des modifications aux véhicules mais aussi à la route. Ils ont installé un réseau d'aimants au-dessous des voitures. Et ils ont temporairement monté (puis retiré) une série de rails conducteurs le long de la route (sur un peu plus de 8 kilomètres).

Lors de ces tests, certaines voitures pouvaient non pas rouler mais flotter jusqu'à 200 kilomètres par heure. Et plus tard dans la journée, quelques voitures ont même atteint la vitesse maximale à 230 kilomètres par heure. Soit presque le double de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes chinoises !

L'université Southwest Jiaotong affirme que la mise en oeuvre de la technologie de lévitation magnétique pourrait aussi être très utile en dehors de l'aspect volant. Cette technologie pourrait contribuer à réduire la consommation de carburant, dans les voitures à combustion, ou l'énergie électrique, dans les voitures électriques. Elle pourrait aussi augmenter l'autonomie et la durée de vie des véhicules.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.