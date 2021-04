Les Mitchell contre les machines : pourquoi on craque pour le nouveau film animé de Netflix

Si Netflix carbure côté séries, on n'oublie pas non plus les nombreux films que propose la plateforme. Et parmi eux, les films animés arrivent souvent à tirer leur épingle du jeu. La plateforme nous avait ému avec son film de Noël La légende de Klaus ou bien avec Voyage vers la lune, nommé aux Oscars 2021. Encore une fois, la plateforme vise juste avec Les Mitchell contre les machines, déjà considéré comme le "meilleur film de 2021" par plusieurs critiques américains. Oui, rien que ça !

Les Mitchell contre les machines, ça raconte quoi ?

Katie Mitchell va enfin réaliser son rêve : aller étudier dans une école de cinéma. La jeune femme se sent souvent incomprise par sa famille, notamment par son père Rick. Pour tenter de recoller les morceaux avant qu'elle quitte définitivement la maison, ce dernier va décider de traverser le pays en voiture pour conduire Katie à la fac avec toute la famille. Mais le voyage de la réconciliation va tourner à l'aventure quand des robots se rebellent et décident de devenir les maîtres du monde. Les Mitchell vont se lancer dans un combat pour sauver la Terre... et c'est pas gagné !

Une famille attachante

Dans Les Mitchell contre les machines, on découvre une famille attachante (bien que dysfonctionnelle) dans laquelle beaucoup de spectateurs pourraient se reconnaître. Et ce n'est pas si étonnant : le réalisateur Mike Rianda a expliqué s'être inspiré de sa propre expérience et de sa propre famille pour créer les personnages. Une chose qui en fait un film très humain (les robots en plus !) qui plaira aux petits comme aux grands. En plus d'être un film d'aventure familial, Les Mitchell contre les machines s'intéresse aussi à des sujets forts qui touchent les familles comme la dépendance aux écrans et aux technologies par exemple. Mike Rianda confie espérer que son film pourra permettre aux familles de se rapprocher et d'ouvrir le dialogue. "Mon plus grand souhait est de voir des familles se rapprocher grâce à ce film" a-t-il confié à Forbes.

Un projet qui a pris du temps

Créer un film ou une série est souvent un travail de longue haleine et c'est encore le cas avec cette nouvelle production Netflix. Avant d'être officiellement annoncé par Sony Pictures Animation en 2018, le réalisateur Mike Rianda travaillait sur le projet depuis déjà 4 ans. Un long chemin parcouru donc mais qui fut bénéfique au film selon le réalisateur. "Puisque c'était une idée originale, il a fallu que l'on fasse notre possible pour prouver son potentiel. Mais la chose positive de ce processus c'est que, même si c'était difficile, cela n'a fait que renforcer le film." a-t-il confié à The Playlist.

Des effets visuels qui détonnent

Les Mitchell contre les machines n'est pas un film comme les autres. A la façon de Spider-Man : New Generation (qui a aussi été produit par Sony Pictures Animation) et innovait en matière d'animation, il en met plein les yeux avec ses effets visuels qui mêlent la 3D et la 2D et ses animations colorées. Pour les besoins du film, l'équipe a même dû créer de nouvelles façons de travailler afin de donner vie aux Mitchell et à leurs ennemis. Et le résultat est tout simplement bluffant !

Les Mitchell contre les machines est dispo sur Netflix.