Le plus grand film érotique de science-fiction de tous les temps va avoir son remake avec une star d'Euphoria

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Faire du neuf avec du vieux, c'est toujours autant à la mode et on en a encore la preuve ! Film culte qui mêle érotisme et science-fiction, Barbarella, sorti en 1968, va avoir droit à son remake, après des tentatives infructueuses de Robert Rodriguez et Nicolas Winding Refn. Vous connaissez la star puisqu'il s'agit d'une actrice de la série Euphoria.

Sydney Sweeney sera la star du film Barbarella