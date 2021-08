Le Labyrinthe de retour : nouvelle trilogie littéraire pour la saga culte

Vous avez adoré la saga littéraire L'Epreuve signée James Dashner composée des livres Le Labyrinthe, La Terre brûlée et Le Remède mortel ? Bonne nouvelle, cet incroyable univers - adapté au cinéma entre 2014 et 2018 avec Dylan O'Brien, s'apprête à revenir en librairies dès cette année.

La saga Le Labyrinthe de retour avec une nouvelle trilogie

Ainsi, retenez bien cette date, c'est le jeudi 2 septembre 2021 que Le Rivage des survivants sera publié en France par PKJ. De quoi s'agira-t-il ? Du premier tome d'une toute nouvelle trilogie, toujours imaginée par James Dashner. Cependant, à l'inverse du spin-off Le Destin de Newt sorti en mai de cette même année chez nous, n'espérez pas y retrouver vos personnages préférés.

Et pour cause, dans Le Rivage des survivants, l'histoire prendra place "73 ans après le dernier tome (Le remède mortel)" et nous révélera que "la survie de l'espèce humaine est toujours menacée". De quoi s'attendre à une ambiance similaire ? A un concept semblable ? Pas du tout. Comme PKJ le précise, ce premier roman sera "accessible à ceux qui n'ont pas lu les premiers livres", malgré la présence de "nombreux clins d'oeil et d'incroyables révélations" aux fans de la première heure.

Traduction ? C'est un univers retravaillé qui devrait donc être lancé avec la présence d'un thème identique (virus toujours actif ?) mais porté par de nouveaux enjeux. Et forcément, il est difficile de ne pas être hypé. Reste désormais à savoir si, à l'instar de Hunger Games qui reviendra bientôt au cinéma avec un prequel, cette trilogie sera adaptée en films !