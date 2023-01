Le film d'animation le plus cher de tous les temps est aussi l'un des plus grands désastres de Disney

L'effort technique de la production est impressionnant. Le producteur Roy Conli a estimé qu'il y avait quelque 1027 noms au générique du film, dont 400 artistes, 150 musiciens et 200 autres techniciens. Rien que pour le processus de la conception, la production a eu recours à 300 artistes qui dessinaient les croquis des personnages et des décors. Ils ont tous développé un "monde spatial plus chaud et plus vivant que ce à quoi vous pourriez normalement penser dans un film de science-fiction", selon les conseils de Ron Clements.

Échec au box-office, mais coup de coeur des critiques

De gros efforts qui ont donc demandé un gros budget. Le film a fini par coûter 140 millions de dollars, ce qui en fait le film d'animation traditionnel le plus cher à ce jour. Un projet ambitieux que tout le monde s'attendait à voir cartonner au box-office et qui s'est pourtant soldé par un désastre. Il n'a rapporté que 110 millions de dollars dans le monde, ce qui est insuffisant pour couvrir les coûts de production.

Il est vrai qu'il y avait une forte concurrence à l'époque de la sortie. Le film avait notamment affaire à Harry Potter et la chambre des secrets, qui a sûrement entraîné une partie du public destiné au film Disney. Le studio avait prévu une franchise La planète au trésor, avec plusieurs suites et séries. Ils avaient même déjà plusieurs storyboards et une histoire en préparation, mais tout cela a été annulé après ces mauvais résultats financiers.

A défaut d'entrées, c'est du côté des critiques qu'il y a eu de belles choses. De manière générale, la presse spécialisée a loué la vision de l'espace vue dans le film, son rythme rapide et sa beauté visuelle. Une production très imaginative et originale capable de fédérer plusieurs générations. Au fil du temps, il est devenu un film culte. À ce jour, 20 ans après sa sortie, il reste un bijou parfait à découvrir sur Disney+.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.