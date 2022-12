Le diable s'habille en Prada, une suite possible ? "C'est tentant mais...", Anne Hathaway joue avec nos nerfs

C'est les vacances de Noël et TF1 en profite pour nous gâter avec des films cultes. Après la saga Spider-Man, la chaîne nous propose une plongée dans les coulisses du magazine Runaway avec Le diable s'habille en Prada, basé sur le roman du même nom écrit par Lauren Weisberger. On ne se lasse pas de découvrir et redécouvrir ce classique, et on ne peut s'empêcher d'espérer une suite. Après l'annonce du retour de la saga Princesse malgré elle (également avec Anne Hathaway), peut-on encore avoir de l'espoir ?

Anne Hathaway donne son avis sur une suite

16 ans après la sortie du film, Anne Hathaway est-elle prête pour une suite du Diable s'habille en Prada ? Préparez-vous à pleurer car la réponse semble être non (à moins que l'actrice veuille nous tromper...). Invitée dans l'émission The View au début du mois de décembre 2022, l'actrice qui est au casting du film Armageddon Time a évoqué cette possibilité, expliquant : "Je ne sais pas s'il peut y avoir une suite". "Je pense que ce film était dans une autre époque. Maintenant, tout est digital et un film centré sur un produit physique serait tellement différent" confie Anne Hathaway. Si on n'a pas de suite du Diable s'habille en Prada, c'est donc à cause... d'Internet !

>> Le diable s'habille en Prada : 4 secrets sur le film culte <<

"C'est tentant mais je ne pense pas que ça va arriver" a ajouté Anne Hathaway qui, cependant, ne ferme pas la porte à un possible reboot. "Ils pourraient relancer, trouver des nouvelles personnes pour le faire" a-t-elle suggéré. Mouais, on n'est pas vraiment convaincus par cette idée... En 2019, Emily Blunt qui jouait Emily Charlton avait aussi évoqué une suite, indiquant ne pas être vraiment pour. "J'espère presque que ça n'arrivera pas parce que parfois, les suites font perdre l'originalité du premier volet" avait-elle expliqué.

Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, sachez que Lauren Weisberger a écrit deux livres issus du même univers : l'un sur Andy et l'autre sur Emily.